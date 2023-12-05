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Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения "Альфа-банка" - РИА Новости, 05.12.2023
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22:44 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/sboy-1913999635.html
Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения "Альфа-банка"
Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения "Альфа-банка" - РИА Новости, 05.12.2023
Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения "Альфа-банка"
Пользователи в России жалуются на сбои в работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T22:44
2023-12-05T22:44
технологии
россия
москва
санкт-петербург
альфа-банк
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пользователи в России жалуются на сбои в работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Всего по состоянию на 21.32 мск было зафиксировано 1128 отчетов о сбоях Альфа-банка. На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Екатеринбурга, Воронежа и Уфы. Корреспондент РИА Новости проверил работу сайта банка. При попытке открыть его банк предлагает перейти в свой Telegram-канал. "Упс... Что-то пошло не так... Но ответы на все важные вопросы есть в нашем Telegram‑канале", - сообщается на сайте.Как сообщила РИА Новости пресс-служба банка, вход в сервисы у части клиентов нарушен из-за технических работ, сбоя нет, скоро все функции будут восстановлены"Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн". Скоро все заработает", - говорится в сообщении.
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технологии, россия, москва, санкт-петербург, альфа-банк
Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Альфа-банк
Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения "Альфа-банка"

Downradar: пользователи сообщили о сбоях в работе приложения и сайта Альфа-банка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип " Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип " Альфа Банка". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пользователи в России жалуются на сбои в работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.
Всего по состоянию на 21.32 мск было зафиксировано 1128 отчетов о сбоях Альфа-банка.
На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Екатеринбурга, Воронежа и Уфы.
Корреспондент РИА Новости проверил работу сайта банка. При попытке открыть его банк предлагает перейти в свой Telegram-канал. "Упс... Что-то пошло не так... Но ответы на все важные вопросы есть в нашем Telegram‑канале", - сообщается на сайте.
Как сообщила РИА Новости пресс-служба банка, вход в сервисы у части клиентов нарушен из-за технических работ, сбоя нет, скоро все функции будут восстановлены
«
"Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн". Скоро все заработает", - говорится в сообщении.
Логотип Альфа-банка - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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