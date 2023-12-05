https://ria.ru/20231205/sboy-1913999635.html

Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения "Альфа-банка"

Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения "Альфа-банка" - РИА Новости, 05.12.2023

Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения "Альфа-банка"

Пользователи в России жалуются на сбои в работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T22:44

2023-12-05T22:44

2023-12-05T22:44

технологии

россия

москва

санкт-петербург

альфа-банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741243_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1f4d2ea59b9138466dd05112d89044b.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пользователи в России жалуются на сбои в работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Всего по состоянию на 21.32 мск было зафиксировано 1128 отчетов о сбоях Альфа-банка. На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Екатеринбурга, Воронежа и Уфы. Корреспондент РИА Новости проверил работу сайта банка. При попытке открыть его банк предлагает перейти в свой Telegram-канал. "Упс... Что-то пошло не так... Но ответы на все важные вопросы есть в нашем Telegram‑канале", - сообщается на сайте.Как сообщила РИА Новости пресс-служба банка, вход в сервисы у части клиентов нарушен из-за технических работ, сбоя нет, скоро все функции будут восстановлены"Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн". Скоро все заработает", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231201/reklama-1913161408.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, москва, санкт-петербург, альфа-банк