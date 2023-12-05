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В Европе отметили снижение эффективности нефтяных санкций против России - РИА Новости, 05.12.2023
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13:39 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913864074.html
В Европе отметили снижение эффективности нефтяных санкций против России
В Европе отметили снижение эффективности нефтяных санкций против России - РИА Новости, 05.12.2023
В Европе отметили снижение эффективности нефтяных санкций против России
Эффективность нефтяных санкций против России снижается за счет уменьшения дисконта Urals к мировому бенчмарку Brent, пишут в своем докладе эксперты независимой... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:39
2023-12-05T13:39
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Эффективность нефтяных санкций против России снижается за счет уменьшения дисконта Urals к мировому бенчмарку Brent, пишут в своем докладе эксперты независимой исследовательской организации Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), зарегистрированной в Финляндии. Ровно год назад, 5 декабря 2022 года, вступили в силу нефтяные санкции стран Запада в отношении России. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент РФ Владимир Путин своим указом запретил российским компаниям продавать нефть по контрактам, где прямо или косвенно предусматривается потолок цены. "Ограничение цен оказало влияние, но не оправдало своего потенциала", - пишут эксперты CREA в докладе по нефтяным санкциям против РФ. "Разница в ценах на российскую нефть и эталонную мировую нефть неуклонно снижается с начала 2023 года, что свидетельствует о снижении эффективности санкций", - отмечается в докладе. По данным Минфина РФ, в январе основная экспортная марка Urals торговалась ниже 50 долларов за баррель. При этом Brent стоил порядка 80 долларов. Но уже в феврале цены российской нефти стали понемногу восстанавливаться. В ноябре российская нефть продавалась уже по 72,84 доллара за баррель при цене Brent 83,12 доллара, скидка сократилась до 10,28 доллара. При этом Минфин также сообщал, что за январь-октябрь 2023 года нефтегазовые доходы бюджета РФ снизились на 26,3%, до 7,21 триллиона рублей. "Запрет ЕС на поставки российской нефти и ограничение цен, введенное "большой семеркой", обошлись России примерно в 34 миллиарда евро в виде недополученных доходов от экспорта нефти, что привело к снижению экспортной выручки на 14% в течение первого года действия санкций. Санкции сработали в основном за счет снижения цен на российскую нефть по сравнению с мировыми ценами", - пишут финские эксперты. Согласно докладу, снижение влияния санкций связано с неспособностью правительств стран G7 и ЕС обеспечить соблюдение и усиление потолка цен, что дало возможность России продавать нефть выше предельного уровня, увеличивая объемы поставок новым покупателям.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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экономика, европа, в мире
Экономика, Европа, В мире
В Европе отметили снижение эффективности нефтяных санкций против России

Европейские эксперты: эффективность нефтяных санкций против России снижается

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Эффективность нефтяных санкций против России снижается за счет уменьшения дисконта Urals к мировому бенчмарку Brent, пишут в своем докладе эксперты независимой исследовательской организации Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), зарегистрированной в Финляндии.
Ровно год назад, 5 декабря 2022 года, вступили в силу нефтяные санкции стран Запада в отношении России. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент РФ Владимир Путин своим указом запретил российским компаниям продавать нефть по контрактам, где прямо или косвенно предусматривается потолок цены.
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"Ограничение цен оказало влияние, но не оправдало своего потенциала", - пишут эксперты CREA в докладе по нефтяным санкциям против РФ.
"Разница в ценах на российскую нефть и эталонную мировую нефть неуклонно снижается с начала 2023 года, что свидетельствует о снижении эффективности санкций", - отмечается в докладе.
По данным Минфина РФ, в январе основная экспортная марка Urals торговалась ниже 50 долларов за баррель. При этом Brent стоил порядка 80 долларов. Но уже в феврале цены российской нефти стали понемногу восстанавливаться. В ноябре российская нефть продавалась уже по 72,84 доллара за баррель при цене Brent 83,12 доллара, скидка сократилась до 10,28 доллара. При этом Минфин также сообщал, что за январь-октябрь 2023 года нефтегазовые доходы бюджета РФ снизились на 26,3%, до 7,21 триллиона рублей.
"Запрет ЕС на поставки российской нефти и ограничение цен, введенное "большой семеркой", обошлись России примерно в 34 миллиарда евро в виде недополученных доходов от экспорта нефти, что привело к снижению экспортной выручки на 14% в течение первого года действия санкций. Санкции сработали в основном за счет снижения цен на российскую нефть по сравнению с мировыми ценами", - пишут финские эксперты.
Согласно докладу, снижение влияния санкций связано с неспособностью правительств стран G7 и ЕС обеспечить соблюдение и усиление потолка цен, что дало возможность России продавать нефть выше предельного уровня, увеличивая объемы поставок новым покупателям.
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