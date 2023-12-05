https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913778890.html

Эксперты назвали трех новых союзников России за год нефтяных санкций

Эксперты назвали трех новых союзников России за год нефтяных санкций - РИА Новости, 05.12.2023

Эксперты назвали трех новых союзников России за год нефтяных санкций

Россия с введением западными странами эмбарго и потолка цен на ее нефть столкнулась с удорожанием логистики, но смогла переориентировать торговые потоки,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T02:29

2023-12-05T02:29

2023-12-05T02:29

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Елена Савинова. Россия с введением западными странами эмбарго и потолка цен на ее нефть столкнулась с удорожанием логистики, но смогла переориентировать торговые потоки, сохранив экспорт практически в полном объеме от уровня 2022 года, и за год вполне успешно справилась с этими санкциями, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Ровно год назад, 5 декабря 2022 года, вступили в силу нефтяные санкции стран Запада в отношении России. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. "Если говорить об объемных показателях российской нефтяной отрасли, можно заключить, что ее адаптация к новым рыночным условиям проходит успешно, в первую очередь - с точки зрения переориентации торговых потоков", - сказал старший консультант "Имплементы" Иван Тимонин. Он пояснил, что если в 2021 году 58% российского экспорта нефти и газового конденсата приходилось на недружественные страны - членов Евросоюза, Южную Корею, США, Японию и Великобританию, то по итогам 2023 года их доля сократится до порядка 9%. При этом общий объем поставок нефти РФ в текущем году составит 240 миллионов тонн, оценивает Тимонин, что практически идентично показателю 2022 года (242 миллиона тонн) и ощутимо превышает уровень 2021 года в 225 миллионов тонн. Но сказать, что европейские санкции никак не повлияли на российскую экономику, все равно нельзя, считает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. "Они разрушили существовавшие десятилетиями экономические цепочки. Россия нашла обходные пути, но несет потери из-за удорожания логистики, снижения доступа к производительному оборудованию и технологиям и ухудшения качества технологических решений. Поэтому "потолок цен" все-таки работает, хотя и не так эффективно, как в начале действия санкций", - сказал эксперт. Трудное решениеНефтяные санкции Евросоюза и "Большой семерки" принимались с большим трудом. Когда обсуждалось эмбарго на импорт российской нефти, ряд стран, не имеющих выхода к морю, волновались, смогут ли они найти других поставщиков. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна в случае введения эмбарго на нефть из РФ "физически не сможет" закупать ее в достаточных объемах из других источников, поэтому она блокировала шестой пакет санкций. В итоге решение все же было принято, хотя и с послаблениями и отсрочкой на полгода. Так, ЕС запретил морские поставки нефти из РФ, но "пока" сохранил трубопроводные, по нефтепроводу "Дружба". На сегодняшний день в направлении Германии и Польши экспорт из России "по трубе" также прекращен по собственному желанию этих стран. Работает только "южный" участок в направлении Венгрии, Словакии и Чехии. Идея потолка цен появилась у ЕС еще в конце февраля 2022 года. Тогда предложение ограничить цену на российские нефть и газ предложила на тот момент действующая глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Однако долгое время этот вопрос оставался своего рода политическим лозунгом. Всерьез обсуждаться он начал только осенью прошлого года - было принято решение, что он заработает 5 декабря вместе с эмбарго. Настоящим вызовом для ЕС и G7 стал уровень этого потолка. Предлагались самые разные варианты. Большинство европейских стран поддерживали уровень в 65-70 долларов за баррель Urals. Но Польша выступала за лимит в 30-40 долларов. Изначально уровень потолка планировалось объявить 23 ноября, но достичь соглашения удалось только 3 декабря. Ответные меры России не заставили себя ждать. Президент Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Пока эта мера действует до конца года и на 2024 год не продлевалась. Большие скидки (были) По словам управляющего директора "Русэнергопроекта" Максима Канищева, за идеей потолка стояла уверенность западных стран в том, что Россия не способна перестроить систему логистики и страхования, организовать свой танкерный флот и найти аналогичный европейскому рынок сбыта своих энергоресурсов. "Предполагалось, что три этих фактора заставят Россию смириться, продавать энергоресурсы по удобной цене, что одновременно бы ослабляло нашу экономику и помогало западной. Базовый сценарий Запада заключался в том, что после того, как Россия согласится продавать энергоресурсы не выше цены потолка, на неё надавят ещё больше и изменят потолок еще много раз - в сторону понижения", - сказал Канищев. Как напомнил эксперт "Финама" Потавин, ценовой потолок оказался эффективным в первые месяцы после его принятия. Тогда дисконт российской нефти Urals против бенчмарка Brent составлял около 30-35%. По данным Минфина РФ, в январе основная экспортная марка торговалась ниже 50 долларов за баррель. При этом Brent стоил порядка 80 долларов. Но уже в феврале цены российской нефти стали понемногу восстанавливаться. "Россия смогла преодолеть все три главные проблемы: логистика и страхование, флот и новые рынки. Пока этот процесс шел, дисконт на нефть был достаточно высоким. Как только он в основном завершился, цена на Urals пришла к обычным значениям", - отметил Канищев. В ноябре российская нефть продавалась по 72,84 доллара за баррель при цене Brent 83,12 доллара, посчитал Минфин. А значит - скидка на Urals сократилась до 10,28 доллара. Новый путь построен Россия все же не стала "потакать" западным партнерам, а решила перенаправлять торговые потоки "на восток". За это время страна вышла на первое место в импорте нефти Китая (доля России около 20%) и Индии (36%), напомнил Канищев. Консультант "Имплементы" Евгения Попова отметила, что по результатам 2023 года поставки нефти в Индию из России могут составить порядка 70 миллионов тонн (29% экспорта), в то время как экспорт в Китай может достигнуть 120 миллионов тонн (50% экспорта). По словам эксперта "Русэнергопроекта" Канищева, основной "новой" страной для продаж российской нефти стала Бразилия, которая входит в объединение БРИКС. Он отметил, что сентябре РФ стала третьим крупнейшим поставщиком нефти в эту страну. По прогнозам Канищева, поставки могут еще увеличиться. Попова также добавила, что среди "новых" направлений - Египет, Греция, Гана, Мьянма, Марокко - на их долю приходится порядка 7% всех морских поставок нефти из РФ в 2023 году. "Потенциал спроса в этих странах небольшой, но они могут быть использованы как точки для "смены прописки" российской нефти", - отметила она. Полное разочарование G7 Вице-премьер РФ Александр Новак неоднократно заявлял, что российские компании соблюдают указ о непродаже нефти по потолку цен, и сырье из России торгуется по рыночной цене. При этом в октябре он заявил, что не верит, что ограничение цены в ближайшее время будет отменено. Несмотря на то, что в начале казалось, что потолок работает, и цена Urals действительно низкая, позже иностранные СМИ начали активно сообщать, что он совершенно Россией "не соблюдается". Так, в ноябре агентство Блумберг сообщало, основываясь на данных исследования Киевской школы экономики, что 99% нефти из России продается дороже 60 долларов, установленных G7. В конце сентября министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ценовой потолок на российскую нефть больше не работает так, как предполагалось. Согласно сообщению агентства Блумберг, она пообещала продолжить усилия для предотвращения уклонения России от ограничений. А в октябре исполняющий обязанности помощника по экономической политике министра финансов США Эрик Ван Ностранд признал, что российская нефть все еще торгуется с участием сервисов внутри стран G7. При этом, хотя союзники по потолку цен планировали пересматривать его уровень каждые два месяца, они не делали этого с марта. "США понимают, что текущий уровень потолка не соответствует рыночной цене и, таким образом, обход его сам по себе экономически оправдан. Но ни США, ни ЕС не инициируют пересмотр потолка в основном потому, что понимают, что этого механизма де-факто не существует, и незачем тратить на него ресурсы", - прокомментировал эксперт "Русэнергопроекта" Канищев. Новые санкции от безысходностиПолагая, что Россия и покупатели ее нефти обходят потолок цен, власти США в октябре ввели санкции против двух компаний и двух судов якобы за нарушение санкций "ценового потолка". В ноябре были введены рестрикции еще против трех нефтяных танкеров: "Казань", "Лиговский проспект" и NS Century. Также в ноябре газета Financial Times сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. "Озвученные санкции и, главное, количество компаний к которым они применены - свидетельство бессилия США в соблюдении потолка. Мы видим, что это не системные меры, а точечные. А при существующих объемах продажи российской нефти точечные решения не работают", - прокомментировал Канищев, предположив, что США могли бы ввести системный механизм, обязывающий перевозчиков страховаться у ограниченного перечня компаний. Но, по его словам, это приведет к колоссальным репутационным издержкам, судебным искам и обвинениям в двойных стандартах. "В условиях статуса России как одного из крупнейших производителей нефти в мире, покупатели, перевозчики, страховщики, компании по ремонту в портах совершенно не заинтересованы в поддержке санкций - только в том, чтобы юридически поставки были "правильными". Более того, даже сами США не заинтересованы, чтобы потолок привёл к уменьшению российской нефти на рынке, так как это приведёт к дефициту и росту цены, что не нужно Штатам", - заключил Канищев. Чего ждать? Показателем того, что Россия справляется с санкциями успешно, можно считать сокращение дисконта на ее нефть. Его высокий уровень с началом санкций стал "камнем преткновения" и вызывал беспокойство. Однако, по оценкам опрошенных экспертов, скидка марки Urals к Brent в 2024 году будет в диапазоне 10-20 долларов. А вот в премию выйти вряд ли получится. Влияют длинное транспортное плечо и необходимость сохранять комфортные цены для того, чтобы индийские покупатели были заинтересованы в покупке российской нефти, отметил эксперт "Финама" Потавин.

https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html

https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913129690.html

https://ria.ru/20231202/sanktsii-1913294553.html

https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913070132.html

https://ria.ru/20231130/postavki-1912988528.html

https://ria.ru/20231201/opek-1913130593.html

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россия, экономика, сша, великобритания, евгений попов, петер сийярто, лиз трасс, евросоюз, g7, urals, brent, санкции в отношении россии