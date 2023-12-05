Путин пока не определился с форматом участия в саммите G20 в Бразилии
Песков: пока неизвестно, как Путин поучаствует в саммите G20 в Бразилии
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати". Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия продолжает принимать участие в работе G20, решение о формате участия президента РФ Владимира Путина в саммите "двадцатки" в Бразилии пока не принято, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Путин будет приглашен на саммит G20, который пройдет в его стране в 2024 году.
"Нет пока, до этого еще дело не дошло. В любом случае так или иначе Россия продолжает принимать участие в саммите", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривали ли в Кремле, каким образом президент России может принять участие в саммите G20, который пройдет в Бразилии с учетом того, что эта страна признает юрисдикцию МУС.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.