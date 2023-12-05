https://ria.ru/20231205/sammit-1913836338.html

Путин пока не определился с форматом участия в саммите G20 в Бразилии

Путин пока не определился с форматом участия в саммите G20 в Бразилии - РИА Новости, 05.12.2023

Путин пока не определился с форматом участия в саммите G20 в Бразилии

Россия продолжает принимать участие в работе G20, решение о формате участия президента РФ Владимира Путина в саммите "двадцатки" в Бразилии пока не принято,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:54

2023-12-05T11:54

2023-12-05T11:54

в мире

россия

бразилия

владимир путин

луис инасиу лула да силва

большая двадцатка

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия продолжает принимать участие в работе G20, решение о формате участия президента РФ Владимира Путина в саммите "двадцатки" в Бразилии пока не принято, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Путин будет приглашен на саммит G20, который пройдет в его стране в 2024 году. "Нет пока, до этого еще дело не дошло. В любом случае так или иначе Россия продолжает принимать участие в саммите", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривали ли в Кремле, каким образом президент России может принять участие в саммите G20, который пройдет в Бразилии с учетом того, что эта страна признает юрисдикцию МУС. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20231127/g20-1912125789.html

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бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, бразилия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, дмитрий песков