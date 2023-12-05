https://ria.ru/20231205/sammit-1913779308.html

Бразилия пригласит Путина на саммит G20

Бразилия пригласит Путина на саммит G20 - РИА Новости, 05.12.2023

Бразилия пригласит Путина на саммит G20

Бразилия пригласит Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в стране в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС), заявил... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T02:35

2023-12-05T02:35

2023-12-05T09:14

бразилия

в мире

россия

сша

владимир путин

мария львова-белова

луис инасиу лула да силва

международный уголовный суд

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 дек — РИА Новости. Бразилия пригласит Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в стране в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС), заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, чьи слова привела газета Correio Brasiliense."Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия", — подчеркнул глава государства.Бразильский лидер отказался оценивать решение МУС, отметив, что "он их выполняет или не выполняет"."И если он (Путин. — Прим. ред.) примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти", — высказался Лула да Силва.Политик напомнил, что Россия, как, например, и США, не признает юрисдикцию МУС. При этом он добавил, что Бразилия "несет ответственность, будучи подписавшей стороной".Лула да Силва ранее заявил в интервью индийскому телеканалу Firstpost, что Путин легко может приехать в Бразилию, потому что до тех пор, пока он президент, "нет ни единого шанса на то, что его задержат" из-за ордера Международного уголовного суда. Затем он уточнил, что решение о действиях в отношении российского лидера в случае его приезда в республику на саммит G20 будет зависеть от судебной системы страны. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, их объявили в розыск. В июле ведомство приняло аналогичное решение в отношении еще одной судьи МУС Томоко Аканэ. По данным Следственного комитета, она была одной из тех, кто вынес "незаконные решения об аресте" Путина и Львовой-Беловой.

https://ria.ru/20231119/putin-1910407439.html

https://ria.ru/20231128/soglashenie-1912476136.html

https://ria.ru/20230818/mus-1890922149.html

бразилия

россия

сша

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