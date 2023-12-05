Рейтинг@Mail.ru
Бразилия пригласит Путина на саммит G20 - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 05.12.2023 (обновлено: 09:14 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/sammit-1913779308.html
Бразилия пригласит Путина на саммит G20
Бразилия пригласит Путина на саммит G20 - РИА Новости, 05.12.2023
Бразилия пригласит Путина на саммит G20
Бразилия пригласит Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в стране в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС), заявил... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T02:35
2023-12-05T09:14
бразилия
в мире
россия
сша
владимир путин
мария львова-белова
луис инасиу лула да силва
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895498960_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_192f829c44f4294a38ba9c745ace662e.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 дек — РИА Новости. Бразилия пригласит Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в стране в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС), заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, чьи слова привела газета Correio Brasiliense.&quot;Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия&quot;, — подчеркнул глава государства.Бразильский лидер отказался оценивать решение МУС, отметив, что "он их выполняет или не выполняет"."И если он (Путин. — Прим. ред.) примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти", — высказался Лула да Силва.Политик напомнил, что Россия, как, например, и США, не признает юрисдикцию МУС. При этом он добавил, что Бразилия "несет ответственность, будучи подписавшей стороной".Лула да Силва ранее заявил в интервью индийскому телеканалу Firstpost, что Путин легко может приехать в Бразилию, потому что до тех пор, пока он президент, "нет ни единого шанса на то, что его задержат" из-за ордера Международного уголовного суда. Затем он уточнил, что решение о действиях в отношении российского лидера в случае его приезда в республику на саммит G20 будет зависеть от судебной системы страны. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, их объявили в розыск. В июле ведомство приняло аналогичное решение в отношении еще одной судьи МУС Томоко Аканэ. По данным Следственного комитета, она была одной из тех, кто вынес "незаконные решения об аресте" Путина и Львовой-Беловой.
https://ria.ru/20231119/putin-1910407439.html
https://ria.ru/20231128/soglashenie-1912476136.html
https://ria.ru/20230818/mus-1890922149.html
бразилия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895498960_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_013458cb73801c542fc02cb933610e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, в мире, россия, сша, владимир путин, мария львова-белова, луис инасиу лула да силва, международный уголовный суд, большая двадцатка, брикс
Бразилия, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Луис Инасиу Лула да Силва, Международный уголовный суд, Большая двадцатка, БРИКС
Бразилия пригласит Путина на саммит G20

Лула да Силва: Бразилия пригласит Путина на саммит G20, несмотря на ордер МУС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Лула да Силва на саммите G20 в Нью-Дели
Президент Бразилии Лула да Силва на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Бразилии Лула да Силва на саммите G20 в Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 дек — РИА Новости. Бразилия пригласит Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в стране в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС), заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, чьи слова привела газета Correio Brasiliense.
«

"Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия", — подчеркнул глава государства.

Бразильский лидер отказался оценивать решение МУС, отметив, что "он их выполняет или не выполняет".
"И если он (Путин. — Прим. ред.) примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти", — высказался Лула да Силва.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Путину подарили португальский разговорник к саммиту G20 в Бразилии
19 ноября, 15:28
Политик напомнил, что Россия, как, например, и США, не признает юрисдикцию МУС. При этом он добавил, что Бразилия "несет ответственность, будучи подписавшей стороной".
Лула да Силва ранее заявил в интервью индийскому телеканалу Firstpost, что Путин легко может приехать в Бразилию, потому что до тех пор, пока он президент, "нет ни единого шанса на то, что его задержат" из-за ордера Международного уголовного суда. Затем он уточнил, что решение о действиях в отношении российского лидера в случае его приезда в республику на саммит G20 будет зависеть от судебной системы страны.

Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте президента неприемлема, а любые решения МУС ничтожны.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Краснов предложил Алжиру заключить договор о невыдаче граждан МУС
28 ноября, 18:54
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, их объявили в розыск. В июле ведомство приняло аналогичное решение в отношении еще одной судьи МУС Томоко Аканэ. По данным Следственного комитета, она была одной из тех, кто вынес "незаконные решения об аресте" Путина и Львовой-Беловой.
Международный уголовный суд - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Россия запретила въезд причастному к ордеру на "арест" Путина прокурору МУС
18 августа, 18:58
 
БразилияВ миреРоссияСШАВладимир ПутинМария Львова-БеловаЛуис Инасиу Лула да СилваМеждународный уголовный судБольшая двадцаткаБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала