Бразилия пригласит Путина на саммит G20
Лула да Силва: Бразилия пригласит Путина на саммит G20, несмотря на ордер МУС
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Лула да Силва на саммите G20 в Нью-Дели
Президент Бразилии Лула да Силва на саммите G20 в Нью-Дели. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 дек — РИА Новости. Бразилия пригласит Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в стране в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС), заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, чьи слова привела газета Correio Brasiliense.
«
"Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия", — подчеркнул глава государства.
Бразильский лидер отказался оценивать решение МУС, отметив, что "он их выполняет или не выполняет".
"И если он (Путин. — Прим. ред.) примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти", — высказался Лула да Силва.
Политик напомнил, что Россия, как, например, и США, не признает юрисдикцию МУС. При этом он добавил, что Бразилия "несет ответственность, будучи подписавшей стороной".
Лула да Силва ранее заявил в интервью индийскому телеканалу Firstpost, что Путин легко может приехать в Бразилию, потому что до тех пор, пока он президент, "нет ни единого шанса на то, что его задержат" из-за ордера Международного уголовного суда. Затем он уточнил, что решение о действиях в отношении российского лидера в случае его приезда в республику на саммит G20 будет зависеть от судебной системы страны.
Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте президента неприемлема, а любые решения МУС ничтожны.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, их объявили в розыск. В июле ведомство приняло аналогичное решение в отношении еще одной судьи МУС Томоко Аканэ. По данным Следственного комитета, она была одной из тех, кто вынес "незаконные решения об аресте" Путина и Львовой-Беловой.