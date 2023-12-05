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Советник Байдена "обнаружил" в конгрессе США союзников Путина - РИА Новости, 05.12.2023
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05:06 05.12.2023 (обновлено: 05:49 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/sallivan-1913785552.html
Советник Байдена "обнаружил" в конгрессе США союзников Путина
Советник Байдена "обнаружил" в конгрессе США союзников Путина - РИА Новости, 05.12.2023
Советник Байдена "обнаружил" в конгрессе США союзников Путина
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что те, кто отказывается поддержать выделение денег Украине, выступает за "улучшение РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T05:06
2023-12-05T05:49
украина
сша
россия
джейк салливан
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что те, кто отказывается поддержать выделение денег Украине, выступает за "улучшение стратегической позиции Путина".Бюджетное управление Белого дома ранее обратилось к спикеру палаты представителей Майку Джонсону с призывом ускорить согласование помощи Киеву. В письме говорится, что без вмешательства конгресса у США "к концу года иссякнут средства для приобретения оружия и оборудования для Украины, а также их передачи со складов". Республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, увязала согласование дополнительных ассигнований с ужесточением пограничной политики США."Я считаю, что каждый член конгресса, который не поддерживает финансирование Украины, голосует за исход, который упрощает победу (президента РФ Владимира) Путина. Голосование против поддержки Украины – это голосование за улучшение стратегической позиции Путина", - сказал он на брифинге Белого дома.Салливан при этом повторил, что у администрации США "заканчиваются деньги и почти закончилось время" на поддержку Украины.Ранее американская газета Washington Post опубликовала редакционную статью о причинах провала контрнаступления Киева, где отмечала, что причинами, которые привели к этому, стали разногласия между Украиной и США, просчеты Запада, а также недооценка российских сил. По мнению издания, провалу украинского контрнаступления также способствовала запоздалая поставка помощи со стороны союзников или непригодность части отправленного Западом оборудования и оружия. Украинцы также жаловались, что союзники не поставили им боевые самолеты, а имеющиеся у Киева не могут тягаться с российскими. Помимо этого, около 60% украинского оборудования для разминирования было повреждено или уничтожено в первые дни контрнаступления, сообщала газета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913768421.html
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украина, сша, россия, джейк салливан, сергей лавров, майк джонсон, в мире, нато, конгресс сша
Украина, США, Россия, Джейк Салливан, Сергей Лавров, Майк Джонсон, В мире, НАТО, Конгресс США
Советник Байдена "обнаружил" в конгрессе США союзников Путина

Советник Байдена Салливан обвинил противников помощи Украине в поддержке Путина

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что те, кто отказывается поддержать выделение денег Украине, выступает за "улучшение стратегической позиции Путина".
Бюджетное управление Белого дома ранее обратилось к спикеру палаты представителей Майку Джонсону с призывом ускорить согласование помощи Киеву. В письме говорится, что без вмешательства конгресса у США "к концу года иссякнут средства для приобретения оружия и оборудования для Украины, а также их передачи со складов". Республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, увязала согласование дополнительных ассигнований с ужесточением пограничной политики США.
Украинские военнослужащие
Салливан рассказал, когда США прекратят поставлять оружие Украине
Вчера, 23:14
"Я считаю, что каждый член конгресса, который не поддерживает финансирование Украины, голосует за исход, который упрощает победу (президента РФ Владимира) Путина. Голосование против поддержки Украины – это голосование за улучшение стратегической позиции Путина", - сказал он на брифинге Белого дома.
Салливан при этом повторил, что у администрации США "заканчиваются деньги и почти закончилось время" на поддержку Украины.
Ранее американская газета Washington Post опубликовала редакционную статью о причинах провала контрнаступления Киева, где отмечала, что причинами, которые привели к этому, стали разногласия между Украиной и США, просчеты Запада, а также недооценка российских сил. По мнению издания, провалу украинского контрнаступления также способствовала запоздалая поставка помощи со стороны союзников или непригодность части отправленного Западом оборудования и оружия. Украинцы также жаловались, что союзники не поставили им боевые самолеты, а имеющиеся у Киева не могут тягаться с российскими. Помимо этого, около 60% украинского оборудования для разминирования было повреждено или уничтожено в первые дни контрнаступления, сообщала газета.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
"Нам не нравится". В конгрессе США сделали неожиданное заявление об Украине
Вчера, 11:50
 
УкраинаСШАРоссияДжейк СалливанСергей ЛавровМайк ДжонсонВ миреНАТОКонгресс США
 
 
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