https://ria.ru/20231205/sakhel-1913947587.html

Россия выиграла от ухода Франции из Нигера, пишут СМИ

Россия выиграла от ухода Франции из Нигера, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2023

Россия выиграла от ухода Франции из Нигера, пишут СМИ

Россия находится в выигрышном положении в Нигере и странах Сахеля после утраты Францией своих позиций, пишет издание Monde. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:33

2023-12-05T17:33

2023-12-05T17:35

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переворот в нигере — 2023

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ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Россия находится в выигрышном положении в Нигере и странах Сахеля после утраты Францией своих позиций, пишет издание Monde. Накануне сообщалось, что министр обороны Нигера генерал Салифу Моди в воскресенье принял в столице страны Ниамее российскую делегацию во главе с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. "Российская дипломатия находится в выигрышном положении в Нигере в то время, как Франция, бывшая привилегированным союзником свергнутого режима, стала мишенью новых властей", - пишет СМИ. Это стало первым официальным визитом российских властей в страну после государственного переворота. Издание отмечает также, что РФ имеет множество проектов в рамках сотрудничества с Мали, её основным союзником в сахельском регионе, страны которого объявили о намерении создать альянс, куда войдут Мали, Нигер и Буркина-Фасо. Военные в Нигере ранее расторгли все военные соглашения с Парижем и потребовали вывода французского военного контингента из страны. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере были дислоцированы порядка 1,5 тысячи французских солдат, покинувших Мали и Буркина-Фасо. В октябре начался вывод французского военного контингента из Нигера в соседний Чад. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.

https://ria.ru/20230819/afrika-1890915317.html

https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, россия, нигер, переворот в нигере — 2023