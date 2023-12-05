Россия выиграла от ухода Франции из Нигера, пишут СМИ
Monde: Россия после ухода Франции из Сахеля находится в выигрышном положении
© AP Photo / Sam MednickСторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Россия находится в выигрышном положении в Нигере и странах Сахеля после утраты Францией своих позиций, пишет издание Monde.
Накануне сообщалось, что министр обороны Нигера генерал Салифу Моди в воскресенье принял в столице страны Ниамее российскую делегацию во главе с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым.
"Российская дипломатия находится в выигрышном положении в Нигере в то время, как Франция, бывшая привилегированным союзником свергнутого режима, стала мишенью новых властей", - пишет СМИ. Это стало первым официальным визитом российских властей в страну после государственного переворота. Издание отмечает также, что РФ имеет множество проектов в рамках сотрудничества с Мали, её основным союзником в сахельском регионе, страны которого объявили о намерении создать альянс, куда войдут Мали, Нигер и Буркина-Фасо.
Военные в Нигере ранее расторгли все военные соглашения с Парижем и потребовали вывода французского военного контингента из страны.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере были дислоцированы порядка 1,5 тысячи французских солдат, покинувших Мали и Буркина-Фасо. В октябре начался вывод французского военного контингента из Нигера в соседний Чад.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.