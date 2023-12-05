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Россия выиграла от ухода Франции из Нигера, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2023
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17:33 05.12.2023 (обновлено: 17:35 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/sakhel-1913947587.html
Россия выиграла от ухода Франции из Нигера, пишут СМИ
Россия выиграла от ухода Франции из Нигера, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2023
Россия выиграла от ухода Франции из Нигера, пишут СМИ
Россия находится в выигрышном положении в Нигере и странах Сахеля после утраты Францией своих позиций, пишет издание Monde. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:33
2023-12-05T17:35
в мире
франция
россия
нигер
переворот в нигере — 2023
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ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Россия находится в выигрышном положении в Нигере и странах Сахеля после утраты Францией своих позиций, пишет издание Monde. Накануне сообщалось, что министр обороны Нигера генерал Салифу Моди в воскресенье принял в столице страны Ниамее российскую делегацию во главе с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. "Российская дипломатия находится в выигрышном положении в Нигере в то время, как Франция, бывшая привилегированным союзником свергнутого режима, стала мишенью новых властей", - пишет СМИ. Это стало первым официальным визитом российских властей в страну после государственного переворота. Издание отмечает также, что РФ имеет множество проектов в рамках сотрудничества с Мали, её основным союзником в сахельском регионе, страны которого объявили о намерении создать альянс, куда войдут Мали, Нигер и Буркина-Фасо. Военные в Нигере ранее расторгли все военные соглашения с Парижем и потребовали вывода французского военного контингента из страны. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере были дислоцированы порядка 1,5 тысячи французских солдат, покинувших Мали и Буркина-Фасо. В октябре начался вывод французского военного контингента из Нигера в соседний Чад. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.
https://ria.ru/20230819/afrika-1890915317.html
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в мире, франция, россия, нигер, переворот в нигере — 2023
В мире, Франция, Россия, Нигер, Переворот в Нигере — 2023
Россия выиграла от ухода Франции из Нигера, пишут СМИ

Monde: Россия после ухода Франции из Сахеля находится в выигрышном положении

© AP Photo / Sam MednickСторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Россия находится в выигрышном положении в Нигере и странах Сахеля после утраты Францией своих позиций, пишет издание Monde.
Накануне сообщалось, что министр обороны Нигера генерал Салифу Моди в воскресенье принял в столице страны Ниамее российскую делегацию во главе с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым.
Сторонники Национального совета по защите отечества в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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"Российская дипломатия находится в выигрышном положении в Нигере в то время, как Франция, бывшая привилегированным союзником свергнутого режима, стала мишенью новых властей", - пишет СМИ. Это стало первым официальным визитом российских властей в страну после государственного переворота. Издание отмечает также, что РФ имеет множество проектов в рамках сотрудничества с Мали, её основным союзником в сахельском регионе, страны которого объявили о намерении создать альянс, куда войдут Мали, Нигер и Буркина-Фасо.
Военные в Нигере ранее расторгли все военные соглашения с Парижем и потребовали вывода французского военного контингента из страны.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере были дислоцированы порядка 1,5 тысячи французских солдат, покинувших Мали и Буркина-Фасо. В октябре начался вывод французского военного контингента из Нигера в соседний Чад.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.
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