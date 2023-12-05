https://ria.ru/20231205/rubl-1913963015.html

Эксперт: запрет на использование кипрскими банками рубля не навредит России

Эксперт: запрет на использование кипрскими банками рубля не навредит России - РИА Новости, 05.12.2023

Эксперт: запрет на использование кипрскими банками рубля не навредит России

Запрет на использование кипрскими банками рубля, о котором писали местные СМИ, не навредит ни России, ни Кипру, поделился мнением с РИА Новости начальник... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:26

2023-12-05T18:26

2023-12-05T18:26

экономика

кипр

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Запрет на использование кипрскими банками рубля, о котором писали местные СМИ, не навредит ни России, ни Кипру, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Ранее в декабре газета Politis написала, что банковскому сектору Кипра было дано указание прекратить все операции в рублях. "Запрет на использование банками Кипра рубля не навредит ни Кипру, ни России", - считает Осадчий. Он пояснил, что у Банка Кипра (Bank of Cyprus) - самого большого местного банка - в списке основных банков-корреспондентов присутствует единственный российский банк - Райффайзенбанк. "По данным отчета Банка Кипра на конец 2022 года, объем клиентских депозитов в рублях составил всего 262 миллиона рублей (3,5 миллиона евро), тогда как совокупный объем депозитов составил 19 миллиардов долларов", - указал аналитик.

https://ria.ru/20230119/kipr-1846096917.html

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экономика, кипр, в мире