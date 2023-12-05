Стало известно, когда выйдет байопик об Ирине Родниной
Фильм о феномене Родниной по книге "Слеза чемпионки" выйдет в прокат в 2024 году
© Фото : пресс-служба компании "ВайТ Медиа"Кадры со съемок фильма "Роднина"
© Фото : пресс-служба компании "ВайТ Медиа"
Кадры со съемок фильма "Роднина"
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Биографический фильм о фигуристке Ирине Родниной по книге "Слеза чемпионки" выйдет в прокат в 2024 году, сообщает пресс-служба "ВайТ Медиа".
В основе художественной картины лежит автобиографический роман прославленной фигуристки, которая в следующем году отметит 75-летие.
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"Спортивная карьера Ирины Родниной по-настоящему кинематографична и насыщена множеством неожиданных поворотов: три олимпийских золота с двумя разными партнерами, смена тренера, возвращение в спорт после рождения сына, абсолютное лидерство в мировом парном фигурном катании на протяжении целого десятилетия. Она навсегда оставила след в истории спорта, так и оставшись непобежденной", — рассказала генеральный продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева.
© Фото : пресс-служба компании "ВайТ Медиа"Кадры со съемок фильма "Роднина"
© Фото : пресс-служба компании "ВайТ Медиа"
Кадры со съемок фильма "Роднина"
В роли Ирины Родниной на лед выйдет юная Владислава Самохина, пару ей составит Федор Федотов.
В картине также задействованы актеры Евгений Ткачук, Иван Колесников, Мария Миронова, Игорь Петренко, Марат Башаров, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Александр Семчев и другие.
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"Проект непростой и очень ответственный. Этот фильм не столько обо мне, сколько о том времени, о поколении людей, которые работали, побеждали себя и обстоятельства ради главного — победы нашей страны", — прокомментировала байопик Ирина Роднина.
Производители ленты обещают показать красоту и неповторимость фигурного катания в небывалом для российского кино объеме.
По словам режиссера Константина Статского, съемки высокотехнологичные — с присутствием компьютерной графики практически в каждой сцене.