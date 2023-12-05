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Стало известно, когда выйдет байопик об Ирине Родниной - РИА Новости, 05.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:46 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/rodnina-1913858450.html
Стало известно, когда выйдет байопик об Ирине Родниной
Стало известно, когда выйдет байопик об Ирине Родниной - РИА Новости, 05.12.2023
Стало известно, когда выйдет байопик об Ирине Родниной
Биографический фильм о фигуристке Ирине Родниной по книге "Слеза чемпионки" выйдет в прокат в 2024 году, сообщает пресс-служба "ВайТ Медиа". РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:46
2023-12-05T13:46
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Биографический фильм о фигуристке Ирине Родниной по книге "Слеза чемпионки" выйдет в прокат в 2024 году, сообщает пресс-служба "ВайТ Медиа".В основе художественной картины лежит автобиографический роман прославленной фигуристки, которая в следующем году отметит 75-летие.&quot;Спортивная карьера Ирины Родниной по-настоящему кинематографична и насыщена множеством неожиданных поворотов: три олимпийских золота с двумя разными партнерами, смена тренера, возвращение в спорт после рождения сына, абсолютное лидерство в мировом парном фигурном катании на протяжении целого десятилетия. Она навсегда оставила след в истории спорта, так и оставшись непобежденной&quot;, — рассказала генеральный продюсер &quot;ВайТ Медиа&quot; Юлия Сумачева.В роли Ирины Родниной на лед выйдет юная Владислава Самохина, пару ей составит Федор Федотов. В картине также задействованы актеры Евгений Ткачук, Иван Колесников, Мария Миронова, Игорь Петренко, Марат Башаров, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Александр Семчев и другие.&quot;Проект непростой и очень ответственный. Этот фильм не столько обо мне, сколько о том времени, о поколении людей, которые работали, побеждали себя и обстоятельства ради главного — победы нашей страны&quot;, — прокомментировала байопик Ирина Роднина.Производители ленты обещают показать красоту и неповторимость фигурного катания в небывалом для российского кино объеме. По словам режиссера Константина Статского, съемки высокотехнологичные — с присутствием компьютерной графики практически в каждой сцене.
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олимпийские игры, москва, екатеринбург, ирина роднина, фонд кино, новости культуры, знаменитости, спорт, кино, кино и сериалы, кино
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Стало известно, когда выйдет байопик об Ирине Родниной

Фильм о феномене Родниной по книге "Слеза чемпионки" выйдет в прокат в 2024 году

© Фото : пресс-служба компании "ВайТ Медиа"Кадры со съемок фильма "Роднина"
Кадры со съемок фильма Роднина - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : пресс-служба компании "ВайТ Медиа"
Кадры со съемок фильма "Роднина"
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Биографический фильм о фигуристке Ирине Родниной по книге "Слеза чемпионки" выйдет в прокат в 2024 году, сообщает пресс-служба "ВайТ Медиа".
В основе художественной картины лежит автобиографический роман прославленной фигуристки, которая в следующем году отметит 75-летие.
«

"Спортивная карьера Ирины Родниной по-настоящему кинематографична и насыщена множеством неожиданных поворотов: три олимпийских золота с двумя разными партнерами, смена тренера, возвращение в спорт после рождения сына, абсолютное лидерство в мировом парном фигурном катании на протяжении целого десятилетия. Она навсегда оставила след в истории спорта, так и оставшись непобежденной", рассказала генеральный продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева.

© Фото : пресс-служба компании "ВайТ Медиа"Кадры со съемок фильма "Роднина"
Кадры со съемок фильма Роднина - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : пресс-служба компании "ВайТ Медиа"
Кадры со съемок фильма "Роднина"
В роли Ирины Родниной на лед выйдет юная Владислава Самохина, пару ей составит Федор Федотов.
В картине также задействованы актеры Евгений Ткачук, Иван Колесников, Мария Миронова, Игорь Петренко, Марат Башаров, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Александр Семчев и другие.
«

"Проект непростой и очень ответственный. Этот фильм не столько обо мне, сколько о том времени, о поколении людей, которые работали, побеждали себя и обстоятельства ради главного — победы нашей страны", — прокомментировала байопик Ирина Роднина.

Производители ленты обещают показать красоту и неповторимость фигурного катания в небывалом для российского кино объеме.
По словам режиссера Константина Статского, съемки высокотехнологичные — с присутствием компьютерной графики практически в каждой сцене.
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КультураОлимпийские игрыМоскваЕкатеринбургИрина РоднинаФонд киноНовости культурыЗнаменитостиСпортКиноКино и сериалыкино
 
 
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