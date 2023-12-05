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Стало известно, когда выйдет байопик об Ирине Родниной

Стало известно, когда выйдет байопик об Ирине Родниной - РИА Новости, 05.12.2023

Стало известно, когда выйдет байопик об Ирине Родниной

Биографический фильм о фигуристке Ирине Родниной по книге "Слеза чемпионки" выйдет в прокат в 2024 году, сообщает пресс-служба "ВайТ Медиа". РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:46

2023-12-05T13:46

2023-12-05T13:46

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Биографический фильм о фигуристке Ирине Родниной по книге "Слеза чемпионки" выйдет в прокат в 2024 году, сообщает пресс-служба "ВайТ Медиа".В основе художественной картины лежит автобиографический роман прославленной фигуристки, которая в следующем году отметит 75-летие."Спортивная карьера Ирины Родниной по-настоящему кинематографична и насыщена множеством неожиданных поворотов: три олимпийских золота с двумя разными партнерами, смена тренера, возвращение в спорт после рождения сына, абсолютное лидерство в мировом парном фигурном катании на протяжении целого десятилетия. Она навсегда оставила след в истории спорта, так и оставшись непобежденной", — рассказала генеральный продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева.В роли Ирины Родниной на лед выйдет юная Владислава Самохина, пару ей составит Федор Федотов. В картине также задействованы актеры Евгений Ткачук, Иван Колесников, Мария Миронова, Игорь Петренко, Марат Башаров, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Александр Семчев и другие."Проект непростой и очень ответственный. Этот фильм не столько обо мне, сколько о том времени, о поколении людей, которые работали, побеждали себя и обстоятельства ради главного — победы нашей страны", — прокомментировала байопик Ирина Роднина.Производители ленты обещают показать красоту и неповторимость фигурного катания в небывалом для российского кино объеме. По словам режиссера Константина Статского, съемки высокотехнологичные — с присутствием компьютерной графики практически в каждой сцене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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