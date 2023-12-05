Рейтинг@Mail.ru
Ермак признал высокий риск поражения в конфликте без помощи США - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/risk-1913994085.html
Ермак признал высокий риск поражения в конфликте без помощи США
Ермак признал высокий риск поражения в конфликте без помощи США - РИА Новости, 05.12.2023
Ермак признал высокий риск поражения в конфликте без помощи США
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что без одобрения помощи Украине в конгрессе США у Киева "большой риск" потерпеть поражение в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:55
2023-12-05T21:55
в мире
москва
киев
андрей ермак
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_756eaf8879e6f0cbc880ed84b6566c18.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что без одобрения помощи Украине в конгрессе США у Киева "большой риск" потерпеть поражение в конфликте с Россией. "Дам вам очень конкретный ответ. Если помощь, которая сейчас обсуждается в конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать если она не случится, то большой риск, что мы будем в той же позиции, где мы находимся сейчас. И, конечно, очень высока вероятность того, что будет невозможно продолжать освобождать (территории - ред.), это несет большой риск потерпеть поражение в этом конфликте", - сказал Ермак на мероприятии в основанном американском конгрессом Институте мира (USIP), которое транслировалось на его сайте. Говоря о прямой бюджетной поддержке со стороны США, Ермак заявил, что если в Вашингтоне не поддержат ее выделение Киеву, Украине будет трудно поддерживать население и обеспечивать выживание людей. Глава офиса Зеленского сказал, что Украина будет комбинировать оборону и отдельные наступательные операции по некоторым направлениям, отвечая на вопрос о том, приходится ли украинским войскам занимать оборонные позиции или они способны наступать. Ермак также в ходе обсуждений заявил, что "время переговоров ради переговоров закончилось", а Киеву теперь нужен конкретный план, который поддержит "самая ответственная страна в мире", однако он не указал, какое именно государство имеет ввиду. По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договорится по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства. Ранее сообщалось, что если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20231205/podderzhka-1913977772.html
https://ria.ru/20231205/proval-1913989320.html
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585df68eff96d6a88b6a3839a3b7c058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, киев, андрей ермак, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Москва, Киев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Ермак признал высокий риск поражения в конфликте без помощи США

Андрей Ермак признал высокий риск поражения в конфликте с Россией без помощи США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что без одобрения помощи Украине в конгрессе США у Киева "большой риск" потерпеть поражение в конфликте с Россией.
«
"Дам вам очень конкретный ответ. Если помощь, которая сейчас обсуждается в конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать если она не случится, то большой риск, что мы будем в той же позиции, где мы находимся сейчас. И, конечно, очень высока вероятность того, что будет невозможно продолжать освобождать (территории - ред.), это несет большой риск потерпеть поражение в этом конфликте", - сказал Ермак на мероприятии в основанном американском конгрессом Институте мира (USIP), которое транслировалось на его сайте.
Говоря о прямой бюджетной поддержке со стороны США, Ермак заявил, что если в Вашингтоне не поддержат ее выделение Киеву, Украине будет трудно поддерживать население и обеспечивать выживание людей.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
В МИД Британии заявили, что будут продолжать оказывать помощь Киеву
Вчера, 19:29
Глава офиса Зеленского сказал, что Украина будет комбинировать оборону и отдельные наступательные операции по некоторым направлениям, отвечая на вопрос о том, приходится ли украинским войскам занимать оборонные позиции или они способны наступать.
Ермак также в ходе обсуждений заявил, что "время переговоров ради переговоров закончилось", а Киеву теперь нужен конкретный план, который поддержит "самая ответственная страна в мире", однако он не указал, какое именно государство имеет ввиду.
По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договорится по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.
Ранее сообщалось, что если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
"Обоснованная тревога": СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине
Вчера, 20:59
 
В миреМоскваКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала