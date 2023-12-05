https://ria.ru/20231205/risk-1913994085.html
Ермак признал высокий риск поражения в конфликте без помощи США
Ермак признал высокий риск поражения в конфликте без помощи США - РИА Новости, 05.12.2023
Ермак признал высокий риск поражения в конфликте без помощи США
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что без одобрения помощи Украине в конгрессе США у Киева "большой риск" потерпеть поражение в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:55
2023-12-05T21:55
2023-12-05T21:55
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что без одобрения помощи Украине в конгрессе США у Киева "большой риск" потерпеть поражение в конфликте с Россией. "Дам вам очень конкретный ответ. Если помощь, которая сейчас обсуждается в конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать если она не случится, то большой риск, что мы будем в той же позиции, где мы находимся сейчас. И, конечно, очень высока вероятность того, что будет невозможно продолжать освобождать (территории - ред.), это несет большой риск потерпеть поражение в этом конфликте", - сказал Ермак на мероприятии в основанном американском конгрессом Институте мира (USIP), которое транслировалось на его сайте. Говоря о прямой бюджетной поддержке со стороны США, Ермак заявил, что если в Вашингтоне не поддержат ее выделение Киеву, Украине будет трудно поддерживать население и обеспечивать выживание людей. Глава офиса Зеленского сказал, что Украина будет комбинировать оборону и отдельные наступательные операции по некоторым направлениям, отвечая на вопрос о том, приходится ли украинским войскам занимать оборонные позиции или они способны наступать. Ермак также в ходе обсуждений заявил, что "время переговоров ради переговоров закончилось", а Киеву теперь нужен конкретный план, который поддержит "самая ответственная страна в мире", однако он не указал, какое именно государство имеет ввиду. По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договорится по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства. Ранее сообщалось, что если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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в мире, москва, киев, андрей ермак, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Москва, Киев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Ермак признал высокий риск поражения в конфликте без помощи США
Андрей Ермак признал высокий риск поражения в конфликте с Россией без помощи США
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что без одобрения помощи Украине в конгрессе США у Киева "большой риск" потерпеть поражение в конфликте с Россией.
«
"Дам вам очень конкретный ответ. Если помощь, которая сейчас обсуждается в конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать если она не случится, то большой риск, что мы будем в той же позиции, где мы находимся сейчас. И, конечно, очень высока вероятность того, что будет невозможно продолжать освобождать (территории - ред.), это несет большой риск потерпеть поражение в этом конфликте", - сказал Ермак на мероприятии в основанном американском конгрессом Институте мира (USIP), которое транслировалось на его сайте.
Говоря о прямой бюджетной поддержке со стороны США, Ермак заявил, что если в Вашингтоне не поддержат ее выделение Киеву, Украине будет трудно поддерживать население и обеспечивать выживание людей.
В МИД Британии заявили, что будут продолжать оказывать помощь Киеву
Глава офиса Зеленского сказал, что Украина будет комбинировать оборону и отдельные наступательные операции по некоторым направлениям, отвечая на вопрос о том, приходится ли украинским войскам занимать оборонные позиции или они способны наступать.
Ермак также в ходе обсуждений заявил, что "время переговоров ради переговоров закончилось", а Киеву теперь нужен конкретный план, который поддержит "самая ответственная страна в мире", однако он не указал, какое именно государство имеет ввиду.
По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договорится по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.
Ранее сообщалось, что если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
заявлял в интервью РИА Новости, что Москва
готова рассмотреть предложения Киева
по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
"Обоснованная тревога": СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине