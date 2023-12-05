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Здание поликлиники отремонтировали в оренбургском Бузулуке - РИА Новости, 05.12.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
12:22 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/remont-1913845412.html
Здание поликлиники отремонтировали в оренбургском Бузулуке
Здание поликлиники отремонтировали в оренбургском Бузулуке - РИА Новости, 05.12.2023
Здание поликлиники отремонтировали в оренбургском Бузулуке
Завершен капитальный ремонт поликлиники комплекса №1 Бузулукской больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:22
2023-12-05T12:22
оренбургская область
бузулук
ремонт
поликлиника
бузулукский район
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Завершен капитальный ремонт поликлиники комплекса №1 Бузулукской больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Обновление поликлиники для взрослого населения, расположенной на улице 1 Мая в Бузулуке, было проведено в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение". Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. На данный момент численность прикрепленного населения составляет 31 тысяча человек. Сформированы 15 терапевтических участков, работают семь участковых терапевтов, 13 врачей-специалистов по 10 клиническим специальностям. Аллерголог, ортопед, ревматолог выполняют межрайонные функции, принимая пациентов с северо-запада Оренбуржья. В состав поликлиники входят Центр здоровья, отделение профилактики. Пациенты могут пройти обследования в отделении функциональной диагностики – эхокардиоскопию сердца, холтеровское мониторирование ЭКГ; в отделении диагностики – УЗИ, рентгенографию, маммографию. Благодаря региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" переформатирование прошли несколько медицинских объектов Бузулукского района Оренбургской области. С 2021 года полностью отремонтированы поликлиника №3 комплекса № 3 ББСМП им. Н. А. Семашко, фельдшерско-акушерские пункты в селах Новая Елшанка и Елховка, врачебная амбулатория в поселке Колтубановском, построены новые здания врачебной амбулатории в селе Елшанка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Колтубанка. Проект "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" реализуется с 2022 года. Его цель – организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.
https://ria.ru/20231128/oblastnaya_bolnitsa_orenburzhya-1912490620.html
https://ria.ru/20231123/skoraya-1911460775.html
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бузулук, ремонт, поликлиника, бузулукский район
Оренбургская область, Бузулук, Ремонт, поликлиника, Бузулукский район

Здание поликлиники отремонтировали в оренбургском Бузулуке

© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской областиЗдание поликлиники отремонтировали в оренбургском Бузулуке
Здание поликлиники отремонтировали в оренбургском Бузулуке - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской области
Здание поликлиники отремонтировали в оренбургском Бузулуке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Завершен капитальный ремонт поликлиники комплекса №1 Бузулукской больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Обновление поликлиники для взрослого населения, расположенной на улице 1 Мая в Бузулуке, было проведено в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение".
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Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. На данный момент численность прикрепленного населения составляет 31 тысяча человек. Сформированы 15 терапевтических участков, работают семь участковых терапевтов, 13 врачей-специалистов по 10 клиническим специальностям. Аллерголог, ортопед, ревматолог выполняют межрайонные функции, принимая пациентов с северо-запада Оренбуржья. В состав поликлиники входят Центр здоровья, отделение профилактики.
Пациенты могут пройти обследования в отделении функциональной диагностики – эхокардиоскопию сердца, холтеровское мониторирование ЭКГ; в отделении диагностики – УЗИ, рентгенографию, маммографию.
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Благодаря региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" переформатирование прошли несколько медицинских объектов Бузулукского района Оренбургской области. С 2021 года полностью отремонтированы поликлиника №3 комплекса № 3 ББСМП им. Н. А. Семашко, фельдшерско-акушерские пункты в селах Новая Елшанка и Елховка, врачебная амбулатория в поселке Колтубановском, построены новые здания врачебной амбулатории в селе Елшанка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Колтубанка.
Проект "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" реализуется с 2022 года. Его цель – организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.
 
Оренбургская областьБузулукРемонтполиклиникаБузулукский район
 
 
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