https://ria.ru/20231205/ramasvami-1913776141.html
Рамасвами заявил об открывшемся в конгрессе США ящике Пандоры
Рамасвами заявил об открывшемся в конгрессе США ящике Пандоры - РИА Новости, 05.12.2023
Рамасвами заявил об открывшемся в конгрессе США ящике Пандоры
Решение палаты представителей американского конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса от штата Нью-Йорк, обвиняемого в мошенничестве, было... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T01:18
2023-12-05T01:18
2023-12-05T05:46
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Решение палаты представителей американского конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса от штата Нью-Йорк, обвиняемого в мошенничестве, было неверным и открывает ящик Пандоры, который будет использоваться в будущем, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами."Исключение Джорджа Сантоса из конгресса было неверным и закладывает ужасный прецедент в будущем", - написал он в социальной сети Х.Рамасвами назвал Сантоса "патологическим лжецом", однако отметил, что решение о том, должен ли он служить в конгрессе, принадлежит избирателям, а обвинения в мошенничестве против него нужно рассматривать в судебном порядке. "Помяните мои слова: это открывает ящик Пандоры, который обязательно будет использоваться", - подчеркнул он. В пятницу палата представителей США проголосовала за лишение полномочий республиканца Джорджа Сантоса. В поддержку данной меры высказались 311 законодателей, против проголосовали 114. Таким образом, Сантос стал первым за 20 лет американским конгрессменом, лишенным полномочий. Республиканца из Нью-Йорка поймали на предоставлении избирателям ложной информации о себе, в том числе о наличии высшего образования, о работе в крупнейших инвестиционных банках и о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Конгрессмен отрицает, что крал деньги, собранные на лечение собаки, и выступал на публике в женском образе. Представ недавно перед судом, Сантос также отверг обвинения в махинациях с кредитными картами спонсоров своей политической деятельности. Конгрессмен обещает не переизбираться в следующем году, но досрочно отказываться от мандата не хочет.
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в мире, нью-йорк (город), европа, сша, вивек рамасвами, конгресс сша
В мире, Нью-Йорк (город), Европа, США, Вивек Рамасвами, Конгресс США
Рамасвами заявил об открывшемся в конгрессе США ящике Пандоры
Рамасвами: лишение конгрессмена Сантоса полномочий открыло ящик Пандоры
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Решение палаты представителей американского конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса от штата Нью-Йорк, обвиняемого в мошенничестве, было неверным и открывает ящик Пандоры, который будет использоваться в будущем, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами.
«
"Исключение Джорджа Сантоса из конгресса было неверным и закладывает ужасный прецедент в будущем", - написал он в социальной сети Х.
Рамасвами назвал Сантоса "патологическим лжецом", однако отметил, что решение о том, должен ли он служить в конгрессе, принадлежит избирателям, а обвинения в мошенничестве против него нужно рассматривать в судебном порядке.
"Помяните мои слова: это открывает ящик Пандоры, который обязательно будет использоваться", - подчеркнул он.
В пятницу палата представителей США проголосовала за лишение полномочий республиканца Джорджа Сантоса. В поддержку данной меры высказались 311 законодателей, против проголосовали 114.
Таким образом, Сантос стал первым за 20 лет американским конгрессменом, лишенным полномочий.
Республиканца из Нью-Йорка поймали на предоставлении избирателям ложной информации о себе, в том числе о наличии высшего образования, о работе в крупнейших инвестиционных банках и о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы
во время Второй мировой войны.
Конгрессмен отрицает, что крал деньги, собранные на лечение собаки, и выступал на публике в женском образе. Представ недавно перед судом, Сантос также отверг обвинения в махинациях с кредитными картами спонсоров своей политической деятельности.
Конгрессмен обещает не переизбираться в следующем году, но досрочно отказываться от мандата не хочет.
Рамасвами: американцы заслуживают правительство, которое не будет им врать