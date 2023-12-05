https://ria.ru/20231205/ramasvami-1913776141.html

Рамасвами заявил об открывшемся в конгрессе США ящике Пандоры

Рамасвами заявил об открывшемся в конгрессе США ящике Пандоры - РИА Новости, 05.12.2023

Рамасвами заявил об открывшемся в конгрессе США ящике Пандоры

Решение палаты представителей американского конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса от штата Нью-Йорк, обвиняемого в мошенничестве, было... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T01:18

2023-12-05T01:18

2023-12-05T05:46

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Решение палаты представителей американского конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса от штата Нью-Йорк, обвиняемого в мошенничестве, было неверным и открывает ящик Пандоры, который будет использоваться в будущем, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами."Исключение Джорджа Сантоса из конгресса было неверным и закладывает ужасный прецедент в будущем", - написал он в социальной сети Х.Рамасвами назвал Сантоса "патологическим лжецом", однако отметил, что решение о том, должен ли он служить в конгрессе, принадлежит избирателям, а обвинения в мошенничестве против него нужно рассматривать в судебном порядке. "Помяните мои слова: это открывает ящик Пандоры, который обязательно будет использоваться", - подчеркнул он. В пятницу палата представителей США проголосовала за лишение полномочий республиканца Джорджа Сантоса. В поддержку данной меры высказались 311 законодателей, против проголосовали 114. Таким образом, Сантос стал первым за 20 лет американским конгрессменом, лишенным полномочий. Республиканца из Нью-Йорка поймали на предоставлении избирателям ложной информации о себе, в том числе о наличии высшего образования, о работе в крупнейших инвестиционных банках и о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Конгрессмен отрицает, что крал деньги, собранные на лечение собаки, и выступал на публике в женском образе. Представ недавно перед судом, Сантос также отверг обвинения в махинациях с кредитными картами спонсоров своей политической деятельности. Конгрессмен обещает не переизбираться в следующем году, но досрочно отказываться от мандата не хочет.

https://ria.ru/20231024/ramasvami-1904996742.html

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в мире, нью-йорк (город), европа, сша, вивек рамасвами, конгресс сша