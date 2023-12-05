Экс-начальника саратовской тюремной больницы будут судить по делу о пытках
Дело о пытках в ОТБ-1 Саратова передали в суд, на скамье подсудимых 8 человек
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
САРАТОВ, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело о пытках в саратовской тюремной больнице поступило в суд, на скамье подсудимых находятся восемь фигурантов, включая бывшего начальника учреждения Павла Гаценко, сообщает Саратовский областной суд.
Осенью 2021 года ситуация в колониях оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. Проект Gulagu.net сообщал, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждалось в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий. Своих постов лишились начальник ОТБ-1, начальник областного УФСИН и другие офицеры. В ноябре 2021 года были арестованы бывшие начальник ОТБ-1 Павел Гаценко и глава отдела безопасности больницы Сергей Мальцев.
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"Дата поступления - 05.12.2023. Судья - Гоголева С.В. ... Рассматривается единолично судьей... Фамилия (подсудимого) - Ананьев Сергей Александрович, Гаценко Павел Анатольевич, Крайнов Александр Сергеевич, Линкевич Сергей Иванович, Мальцев Сергей Викторович, Мухаметзянов Ильдар Дамирович, Шеянов Виктор Вячеславович, Янин Виталий Николаевич", - говорится в карточке дела на сайте суда.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе облсуда, поступившее дело о пытках насчитывает 167 томов, в ближайшее время ожидается назначение даты предварительных слушаний.
В январе председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил о завершении следственных действий по делу, следствие установило 44 эпизода преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, вымогательствами, убийствами и превышением должностных полномочий. По версии следствия, бывшие начальник учреждения и начальник отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осужденных и вымогательства денег, с ними действовали и осужденные, которые "совершали противоправные действия" в отношении других осужденных.