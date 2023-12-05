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Экс-начальника саратовской тюремной больницы будут судить по делу о пытках - РИА Новости, 05.12.2023
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16:10 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/pytki-1913915240.html
Экс-начальника саратовской тюремной больницы будут судить по делу о пытках
Экс-начальника саратовской тюремной больницы будут судить по делу о пытках - РИА Новости, 05.12.2023
Экс-начальника саратовской тюремной больницы будут судить по делу о пытках
Уголовное дело о пытках в саратовской тюремной больнице поступило в суд, на скамье подсудимых находятся восемь фигурантов, включая бывшего начальника учреждения РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:10
2023-12-05T16:10
происшествия
саратовская область
сергей мальцев
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратовский областной суд
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САРАТОВ, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело о пытках в саратовской тюремной больнице поступило в суд, на скамье подсудимых находятся восемь фигурантов, включая бывшего начальника учреждения Павла Гаценко, сообщает Саратовский областной суд. Осенью 2021 года ситуация в колониях оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. Проект Gulagu.net сообщал, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждалось в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий. Своих постов лишились начальник ОТБ-1, начальник областного УФСИН и другие офицеры. В ноябре 2021 года были арестованы бывшие начальник ОТБ-1 Павел Гаценко и глава отдела безопасности больницы Сергей Мальцев. "Дата поступления - 05.12.2023. Судья - Гоголева С.В. ... Рассматривается единолично судьей... Фамилия (подсудимого) - Ананьев Сергей Александрович, Гаценко Павел Анатольевич, Крайнов Александр Сергеевич, Линкевич Сергей Иванович, Мальцев Сергей Викторович, Мухаметзянов Ильдар Дамирович, Шеянов Виктор Вячеславович, Янин Виталий Николаевич", - говорится в карточке дела на сайте суда. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе облсуда, поступившее дело о пытках насчитывает 167 томов, в ближайшее время ожидается назначение даты предварительных слушаний. В январе председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил о завершении следственных действий по делу, следствие установило 44 эпизода преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, вымогательствами, убийствами и превышением должностных полномочий. По версии следствия, бывшие начальник учреждения и начальник отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осужденных и вымогательства денег, с ними действовали и осужденные, которые "совершали противоправные действия" в отношении других осужденных.
https://ria.ru/20231204/pytki-1913755521.html
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саратовская область
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происшествия, саратовская область, сергей мальцев, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовский областной суд
Происшествия, Саратовская область, Сергей Мальцев, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Саратовский областной суд
Экс-начальника саратовской тюремной больницы будут судить по делу о пытках

Дело о пытках в ОТБ-1 Саратова передали в суд, на скамье подсудимых 8 человек

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело о пытках в саратовской тюремной больнице поступило в суд, на скамье подсудимых находятся восемь фигурантов, включая бывшего начальника учреждения Павла Гаценко, сообщает Саратовский областной суд.
Осенью 2021 года ситуация в колониях оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. Проект Gulagu.net сообщал, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждалось в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий. Своих постов лишились начальник ОТБ-1, начальник областного УФСИН и другие офицеры. В ноябре 2021 года были арестованы бывшие начальник ОТБ-1 Павел Гаценко и глава отдела безопасности больницы Сергей Мальцев.
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"Дата поступления - 05.12.2023. Судья - Гоголева С.В. ... Рассматривается единолично судьей... Фамилия (подсудимого) - Ананьев Сергей Александрович, Гаценко Павел Анатольевич, Крайнов Александр Сергеевич, Линкевич Сергей Иванович, Мальцев Сергей Викторович, Мухаметзянов Ильдар Дамирович, Шеянов Виктор Вячеславович, Янин Виталий Николаевич", - говорится в карточке дела на сайте суда.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе облсуда, поступившее дело о пытках насчитывает 167 томов, в ближайшее время ожидается назначение даты предварительных слушаний.
В январе председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил о завершении следственных действий по делу, следствие установило 44 эпизода преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, вымогательствами, убийствами и превышением должностных полномочий. По версии следствия, бывшие начальник учреждения и начальник отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осужденных и вымогательства денег, с ними действовали и осужденные, которые "совершали противоправные действия" в отношении других осужденных.
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ПроисшествияСаратовская областьСергей МальцевАлександр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Саратовский областной суд
 
 
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