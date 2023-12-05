https://ria.ru/20231205/putin-1913994248.html
Путин напомнил о забытых традициях юннатского движения и "Зарницы"
Путин напомнил о забытых традициях юннатского движения и "Зарницы" - РИА Новости, 05.12.2023
Путин напомнил о забытых традициях юннатского движения и "Зарницы"
Незаслуженно забытые традиции юннатского движения и "Зарницы" в "Движении первых", которое сейчас объединяет более четырех миллионов человек, помогают... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:57
2023-12-05T21:57
2023-12-05T21:57
общество
россия
владимир путин
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913993915_0:67:3050:1782_1920x0_80_0_0_2d1f87896680f675d64c2bedef0663ee.jpg
ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Незаслуженно забытые традиции юннатского движения и "Зарницы" в "Движении первых", которое сейчас объединяет более четырех миллионов человек, помогают современным молодым людям, заявил президент России Владимир Путин. "Уважаемые коллеги, друзья, рад приветствовать всех в центре знания "Машук". Действительно, здесь есть, что посмотреть. Это все создавалось для "Движения первых"… Порадовало, конечно, возрождение уже на новом, современном уровне, прямо скажем, незаслуженно забытых форматов, которые были в свое время очень популярны: военная тематика, "Зарница", юннатское движение", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.По его словам, все эти "хорошие старые традиции" помогают молодым людям 21 века. "Такая преемственность поколений, преемственность идей очень важна, чтобы созидать, развиваться, безусловно, нужно брать самое лучшее, что у нас было", - подчеркнул глава государства. Путин также отметил, что "Движение первых" объединяет уже более четырех миллионов человек. "Я не могу не выразить удовлетворение тем, что был создан центр и само движение состоялось... Сегодня оно объединяет уже более четырех миллионов человек - огромная цифра", - заключил президент.
https://ria.ru/20231205/putin-1913993223.html
https://ria.ru/20231205/putin-1913981361.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913993915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4390fff5de48e6f4656322d81873d86c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Общество, Россия, Владимир Путин, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
Путин напомнил о забытых традициях юннатского движения и "Зарницы"
Путин: традиции юннатского движения и "Зарницы" помогают молодым людям в 21 веке
ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Незаслуженно забытые традиции юннатского движения и "Зарницы" в "Движении первых", которое сейчас объединяет более четырех миллионов человек, помогают современным молодым людям, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Уважаемые коллеги, друзья, рад приветствовать всех в центре знания "Машук". Действительно, здесь есть, что посмотреть. Это все создавалось для "Движения первых"… Порадовало, конечно, возрождение уже на новом, современном уровне, прямо скажем, незаслуженно забытых форматов, которые были в свое время очень популярны: военная тематика, "Зарница", юннатское движение", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.
Путин заявил о важности наставничества в "Движении первых"
По его словам, все эти "хорошие старые традиции" помогают молодым людям 21 века. "Такая преемственность поколений, преемственность идей очень важна, чтобы созидать, развиваться, безусловно, нужно брать самое лучшее, что у нас было", - подчеркнул глава государства.
Путин также отметил, что "Движение первых" объединяет уже более четырех миллионов человек.
«
"Я не могу не выразить удовлетворение тем, что был создан центр и само движение состоялось... Сегодня оно объединяет уже более четырех миллионов человек - огромная цифра", - заключил президент.
Путин заявил, что возможности "Движения первых" должны быть доступны везде