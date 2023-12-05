https://ria.ru/20231205/putin-1913994248.html

Путин напомнил о забытых традициях юннатского движения и "Зарницы"

Путин напомнил о забытых традициях юннатского движения и "Зарницы" - РИА Новости, 05.12.2023

Путин напомнил о забытых традициях юннатского движения и "Зарницы"

Незаслуженно забытые традиции юннатского движения и "Зарницы" в "Движении первых", которое сейчас объединяет более четырех миллионов человек, помогают... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T21:57

2023-12-05T21:57

2023-12-05T21:57

общество

россия

владимир путин

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

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ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Незаслуженно забытые традиции юннатского движения и "Зарницы" в "Движении первых", которое сейчас объединяет более четырех миллионов человек, помогают современным молодым людям, заявил президент России Владимир Путин. "Уважаемые коллеги, друзья, рад приветствовать всех в центре знания "Машук". Действительно, здесь есть, что посмотреть. Это все создавалось для "Движения первых"… Порадовало, конечно, возрождение уже на новом, современном уровне, прямо скажем, незаслуженно забытых форматов, которые были в свое время очень популярны: военная тематика, "Зарница", юннатское движение", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.По его словам, все эти "хорошие старые традиции" помогают молодым людям 21 века. "Такая преемственность поколений, преемственность идей очень важна, чтобы созидать, развиваться, безусловно, нужно брать самое лучшее, что у нас было", - подчеркнул глава государства. Путин также отметил, что "Движение первых" объединяет уже более четырех миллионов человек. "Я не могу не выразить удовлетворение тем, что был создан центр и само движение состоялось... Сегодня оно объединяет уже более четырех миллионов человек - огромная цифра", - заключил президент.

https://ria.ru/20231205/putin-1913993223.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"