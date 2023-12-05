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Путин напомнил о забытых традициях юннатского движения и "Зарницы" - РИА Новости, 05.12.2023
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21:57 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/putin-1913994248.html
Путин напомнил о забытых традициях юннатского движения и "Зарницы"
Путин напомнил о забытых традициях юннатского движения и "Зарницы" - РИА Новости, 05.12.2023
Путин напомнил о забытых традициях юннатского движения и "Зарницы"
Незаслуженно забытые традиции юннатского движения и "Зарницы" в "Движении первых", которое сейчас объединяет более четырех миллионов человек, помогают... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:57
2023-12-05T21:57
общество
россия
владимир путин
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Незаслуженно забытые традиции юннатского движения и "Зарницы" в "Движении первых", которое сейчас объединяет более четырех миллионов человек, помогают современным молодым людям, заявил президент России Владимир Путин. &quot;Уважаемые коллеги, друзья, рад приветствовать всех в центре знания &quot;Машук&quot;. Действительно, здесь есть, что посмотреть. Это все создавалось для &quot;Движения первых&quot;… Порадовало, конечно, возрождение уже на новом, современном уровне, прямо скажем, незаслуженно забытых форматов, которые были в свое время очень популярны: военная тематика, &quot;Зарница&quot;, юннатское движение&quot;, - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.По его словам, все эти "хорошие старые традиции" помогают молодым людям 21 века. "Такая преемственность поколений, преемственность идей очень важна, чтобы созидать, развиваться, безусловно, нужно брать самое лучшее, что у нас было", - подчеркнул глава государства. Путин также отметил, что "Движение первых" объединяет уже более четырех миллионов человек. "Я не могу не выразить удовлетворение тем, что был создан центр и само движение состоялось... Сегодня оно объединяет уже более четырех миллионов человек - огромная цифра", - заключил президент.
https://ria.ru/20231205/putin-1913993223.html
https://ria.ru/20231205/putin-1913981361.html
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общество, россия, владимир путин, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Общество, Россия, Владимир Путин, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
Путин напомнил о забытых традициях юннатского движения и "Зарницы"

Путин: традиции юннатского движения и "Зарницы" помогают молодым людям в 21 веке

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Пятигорск
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Пятигорск - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Пятигорск
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Незаслуженно забытые традиции юннатского движения и "Зарницы" в "Движении первых", которое сейчас объединяет более четырех миллионов человек, помогают современным молодым людям, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Уважаемые коллеги, друзья, рад приветствовать всех в центре знания "Машук". Действительно, здесь есть, что посмотреть. Это все создавалось для "Движения первых"… Порадовало, конечно, возрождение уже на новом, современном уровне, прямо скажем, незаслуженно забытых форматов, которые были в свое время очень популярны: военная тематика, "Зарница", юннатское движение", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Пятигорск
Путин заявил о важности наставничества в "Движении первых"
Вчера, 21:47
По его словам, все эти "хорошие старые традиции" помогают молодым людям 21 века. "Такая преемственность поколений, преемственность идей очень важна, чтобы созидать, развиваться, безусловно, нужно брать самое лучшее, что у нас было", - подчеркнул глава государства.
Путин также отметил, что "Движение первых" объединяет уже более четырех миллионов человек.
«
"Я не могу не выразить удовлетворение тем, что был создан центр и само движение состоялось... Сегодня оно объединяет уже более четырех миллионов человек - огромная цифра", - заключил президент.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Пятигорск - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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Вчера, 19:58
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
 
 
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