https://ria.ru/20231205/putin-1913991643.html

Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края

Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края - РИА Новости, 05.12.2023

Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором ставропольского края Владимиром Владимировым. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T21:21

2023-12-05T21:21

2023-12-05T21:21

политика

ставропольский край

владимир путин

владимир владимиров

россия

ставрополь

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ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона рассказал президенту о том, как Ставрополь представлен на форуме-выставке "Россия", о положении дел в сельском хозяйстве и производстве спутников.

https://ria.ru/20231110/vladimirov-1908735936.html

ставропольский край

россия

ставрополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров, россия, ставрополь