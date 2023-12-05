https://ria.ru/20231205/putin-1913991643.html
Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края
Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края - РИА Новости, 05.12.2023
Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором ставропольского края Владимиром Владимировым. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:21
2023-12-05T21:21
2023-12-05T21:21
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ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона рассказал президенту о том, как Ставрополь представлен на форуме-выставке "Россия", о положении дел в сельском хозяйстве и производстве спутников.
https://ria.ru/20231110/vladimirov-1908735936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Ставропольский край, Владимир Путин, Владимир Владимиров, Россия, Ставрополь
Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края
Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимировым