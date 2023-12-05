https://ria.ru/20231205/putin-1913981361.html

Путин заявил, что возможности "Движения первых" должны быть доступны везде

Путин заявил, что возможности "Движения первых" должны быть доступны везде - РИА Новости, 05.12.2023

Путин заявил, что возможности "Движения первых" должны быть доступны везде

Возможности "Движения первых" должны быть доступны повсеместно, во всех городах и поселках, в том числе для ребят из Донбасса и Новороссии, сообщил президент... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:58

2023-12-05T19:58

2023-12-05T21:50

общество

донбасс

новороссия

россия

владимир путин

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Возможности "Движения первых" должны быть доступны повсеместно, во всех городах и поселках, в том числе для ребят из Донбасса и Новороссии, сообщил президент России Владимир Путин. "Очень важно, чтобы те возможности, которые дает "Движение первых", были доступны повсеместно: и в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии…" - отметил Путин в ходе заседания Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Президент отметил, что важно, чтобы люди с самого детства чувствовали себя частью большой страны с её богатейшей историей и великой культурой, с теми непреходящими ценностями, которые во все времена служили людям опорой и поддержкой, и, конечно, с современным широким пространством для самореализации.

https://ria.ru/20231205/putin-1913976329.html

донбасс

новороссия

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, донбасс, новороссия, россия, владимир путин, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"