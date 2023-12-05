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Путин заявил, что возможности "Движения первых" должны быть доступны везде - РИА Новости, 05.12.2023
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19:58 05.12.2023 (обновлено: 21:50 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/putin-1913981361.html
Путин заявил, что возможности "Движения первых" должны быть доступны везде
Путин заявил, что возможности "Движения первых" должны быть доступны везде - РИА Новости, 05.12.2023
Путин заявил, что возможности "Движения первых" должны быть доступны везде
Возможности "Движения первых" должны быть доступны повсеместно, во всех городах и поселках, в том числе для ребят из Донбасса и Новороссии, сообщил президент... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:58
2023-12-05T21:50
общество
донбасс
новороссия
россия
владимир путин
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Возможности "Движения первых" должны быть доступны повсеместно, во всех городах и поселках, в том числе для ребят из Донбасса и Новороссии, сообщил президент России Владимир Путин. "Очень важно, чтобы те возможности, которые дает "Движение первых", были доступны повсеместно: и в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии…" - отметил Путин в ходе заседания Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Президент отметил, что важно, чтобы люди с самого детства чувствовали себя частью большой страны с её богатейшей историей и великой культурой, с теми непреходящими ценностями, которые во все времена служили людям опорой и поддержкой, и, конечно, с современным широким пространством для самореализации.
https://ria.ru/20231205/putin-1913976329.html
донбасс
новороссия
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общество, донбасс, новороссия, россия, владимир путин, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Общество, Донбасс, Новороссия, Россия, Владимир Путин, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
Путин заявил, что возможности "Движения первых" должны быть доступны везде

Путин заявил, что возможности Движения первых должны быть доступны и на Донбассе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Пятигорск
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Пятигорск - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Пятигорск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Возможности "Движения первых" должны быть доступны повсеместно, во всех городах и поселках, в том числе для ребят из Донбасса и Новороссии, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Очень важно, чтобы те возможности, которые дает "Движение первых", были доступны повсеместно: и в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии…" - отметил Путин в ходе заседания Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Путин назвал выбор будущей профессии важным решением для каждого человека
Вчера, 19:19
Президент отметил, что важно, чтобы люди с самого детства чувствовали себя частью большой страны с её богатейшей историей и великой культурой, с теми непреходящими ценностями, которые во все времена служили людям опорой и поддержкой, и, конечно, с современным широким пространством для самореализации.
 
ОбществоДонбассНовороссияРоссияВладимир ПутинОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
 
 
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