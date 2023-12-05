https://ria.ru/20231205/putin-1913978931.html
Путин рассказал историю, как мама поставила его в угол
Путин рассказал историю, как мама поставила его в угол - РИА Новости, 05.12.2023
Путин рассказал историю, как мама поставила его в угол
Владимир Путин на заседании набсовета Российского движения детей и молодежи рассказал историю, как мама в детстве поставила его в угол. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:38
2023-12-05T19:38
2023-12-05T20:55
общество
россия
владимир путин
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ПЯТИГОРСК, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании набсовета Российского движения детей и молодежи рассказал историю, как мама в детстве поставила его в угол.Одна из участниц встречи поинтересовалась, какое у президента самое доброе воспоминание из детства, связанное с семьей."С семьей? Это, знаете, такая, в общем, интимная вещь, я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, уже не помню за что, и в течение какого-то времени ходила, грозно смотрела и спрашивала: "Ты будешь прощения просить или нет?" Чем закончилась эта история, я скажу один на один", — сказал Путин.Он добавил, что если упустить часть рассказа, то история закончилась тем, что мама сама вытащила его из угла и начала целовать."Но как она это делала — это отдельный разговор", — заключил президент.Заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" прошло на территории центра знаний "Машук" в Пятигорске.
https://ria.ru/20231205/putin-1913976329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Мама поставила в угол". Путин рассказал историю из детства
Путин рассказал историю, как мама поставила его в угол
2023-12-05T19:38
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал историю, как мама поставила его в угол
Путин рассказал о самом добром воспоминании из детства, как его поставили в угол
ПЯТИГОРСК, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании набсовета Российского движения детей и молодежи рассказал историю, как мама в детстве поставила его в угол.
Одна из участниц встречи поинтересовалась, какое у президента самое доброе воспоминание из детства, связанное с семьей.
«
"С семьей? Это, знаете, такая, в общем, интимная вещь, я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, уже не помню за что, и в течение какого-то времени ходила, грозно смотрела и спрашивала: "Ты будешь прощения просить или нет?" Чем закончилась эта история, я скажу один на один", — сказал Путин.
Он добавил, что если упустить часть рассказа, то история закончилась тем, что мама сама вытащила его из угла и начала целовать.
"Но как она это делала — это отдельный разговор", — заключил президент.
Заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" прошло на территории центра знаний "Машук" в Пятигорске.
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