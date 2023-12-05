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Путин назвал выбор будущей профессии важным решением для каждого человека - РИА Новости, 05.12.2023
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19:19 05.12.2023 (обновлено: 19:35 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/putin-1913976329.html
Путин назвал выбор будущей профессии важным решением для каждого человека
Путин назвал выбор будущей профессии важным решением для каждого человека - РИА Новости, 05.12.2023
Путин назвал выбор будущей профессии важным решением для каждого человека
Найти себя, выбрать будущую профессию - чрезвычайно важно для каждого человека, это может быть одно из самых важных решений в жизни, заявил президент России... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:19
2023-12-05T19:35
россия
владимир путин
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ПЯТИГОРСК, 5 дек – РИА Новости. Найти себя, выбрать будущую профессию - чрезвычайно важно для каждого человека, это может быть одно из самых важных решений в жизни, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых". Президент рассказал, что перед заседанием одна из девушек сказала что-то про медицину, после чего он спросил ее, хочет ли она стать врачом. "Я думаю, говорит, ищу. Здорово! Это место как раз помогает искать. Чрезвычайно важный выбор для каждого человека, может быть, одно из самых важных решений в жизни - найти себя, выбрать будущую профессию", - сказал Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин назвал выбор будущей профессии важным решением для каждого человека

Путин: найти себя чрезвычайно важно для каждого человека

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 5 дек – РИА Новости. Найти себя, выбрать будущую профессию - чрезвычайно важно для каждого человека, это может быть одно из самых важных решений в жизни, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых".
Президент рассказал, что перед заседанием одна из девушек сказала что-то про медицину, после чего он спросил ее, хочет ли она стать врачом.
"Я думаю, говорит, ищу. Здорово! Это место как раз помогает искать. Чрезвычайно важный выбор для каждого человека, может быть, одно из самых важных решений в жизни - найти себя, выбрать будущую профессию", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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