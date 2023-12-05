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Эксперт прокомментировал предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 05.12.2023
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19:01 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/putin-1913972643.html
Эксперт прокомментировал предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию
Эксперт прокомментировал предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 05.12.2023
Эксперт прокомментировал предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию
Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию направлен на укрепление связей и подчеркивает устойчивое сотрудничество, РФ остается страной с... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:01
2023-12-05T19:01
в мире
саудовская аравия
россия
оаэ
владимир путин
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ДОХА, 5 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию направлен на укрепление связей и подчеркивает устойчивое сотрудничество, РФ остается страной с твердыми принципами по поддержке союзников, заявил РИА Новости советник саудовского Центра информации и арабо-российских исследований (CIARS), политолог Абдель Азиз бен Разин. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду отправится с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию, будут обсуждаться двусторонние отношения и ближневосточное урегулирование. В Эр-Рияде планируется встреча Путина с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. "Этот визит, направленный на укрепление многосторонних связей между двумя странами, подчеркивает устойчивое сотрудничество между ними и является очень важным. Россия остается крупнейшей мировой державой с твердыми позициями относительно своих союзников, которая уважает международное право и внутренние договоренности. Она не меняет свои цвета, в отличие от других стран, которые демонстрируют двойные стандарты и занимают позиции в зависимости от ситуации", - сказал Разин. По его словам, поездка Путина в королевство привлечет внимание западного мира.
https://ria.ru/20231205/putin-1913895752.html
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в мире, саудовская аравия, россия, оаэ, владимир путин
В мире, Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Владимир Путин
Эксперт прокомментировал предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию

Политолог: визит Путина в Саудовскую Аравию направлен на укрепление связей

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ДОХА, 5 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию направлен на укрепление связей и подчеркивает устойчивое сотрудничество, РФ остается страной с твердыми принципами по поддержке союзников, заявил РИА Новости советник саудовского Центра информации и арабо-российских исследований (CIARS), политолог Абдель Азиз бен Разин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду отправится с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию, будут обсуждаться двусторонние отношения и ближневосточное урегулирование. В Эр-Рияде планируется встреча Путина с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Кремль раскрыл, что Путин обсудит в ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Вчера, 15:15
"Этот визит, направленный на укрепление многосторонних связей между двумя странами, подчеркивает устойчивое сотрудничество между ними и является очень важным. Россия остается крупнейшей мировой державой с твердыми позициями относительно своих союзников, которая уважает международное право и внутренние договоренности. Она не меняет свои цвета, в отличие от других стран, которые демонстрируют двойные стандарты и занимают позиции в зависимости от ситуации", - сказал Разин.
По его словам, поездка Путина в королевство привлечет внимание западного мира.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
США так не смогли. В Саудовской Аравии раскрыли, как Путин переиграл Запад
16 октября, 18:59
 
В миреСаудовская АравияРоссияОАЭВладимир Путин
 
 
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