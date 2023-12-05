https://ria.ru/20231205/putin-1913972643.html

Эксперт прокомментировал предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию

Эксперт прокомментировал предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 05.12.2023

Эксперт прокомментировал предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию

Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию направлен на укрепление связей и подчеркивает устойчивое сотрудничество, РФ остается страной с... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:01

2023-12-05T19:01

2023-12-05T19:01

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ДОХА, 5 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию направлен на укрепление связей и подчеркивает устойчивое сотрудничество, РФ остается страной с твердыми принципами по поддержке союзников, заявил РИА Новости советник саудовского Центра информации и арабо-российских исследований (CIARS), политолог Абдель Азиз бен Разин. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду отправится с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию, будут обсуждаться двусторонние отношения и ближневосточное урегулирование. В Эр-Рияде планируется встреча Путина с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. "Этот визит, направленный на укрепление многосторонних связей между двумя странами, подчеркивает устойчивое сотрудничество между ними и является очень важным. Россия остается крупнейшей мировой державой с твердыми позициями относительно своих союзников, которая уважает международное право и внутренние договоренности. Она не меняет свои цвета, в отличие от других стран, которые демонстрируют двойные стандарты и занимают позиции в зависимости от ситуации", - сказал Разин. По его словам, поездка Путина в королевство привлечет внимание западного мира.

https://ria.ru/20231205/putin-1913895752.html

https://ria.ru/20231016/zapad-1903141677.html

саудовская аравия

россия

оаэ

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в мире, саудовская аравия, россия, оаэ, владимир путин