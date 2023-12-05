https://ria.ru/20231205/putin-1913935308.html
Путин прилетел в Пятигорск
Путин прилетел в Пятигорск - РИА Новости, 05.12.2023
Путин прилетел в Пятигорск
Президент России Владимир Путин прилетел в Пятигорск, где во вторник состоится заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодёжи... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:10
2023-12-05T17:10
2023-12-05T20:04
пятигорск
общество
россия
владимир путин
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
калининград
григорий гуров
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ПЯТИГОРСК, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Пятигорск, где во вторник состоится заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодёжи "Движение первых".Перед заседанием глава государства осмотрел выставку центра знаний "Машук". Там ему рассказали о ключевых проектах "Движения первых".Путин также пообщался с участниками движения. Один из них рассказал президенту, что они с ребятами пишут письма участникам спецоперации, собирают гуманитарную помощь, а однажды удалось и пообщаться лично с одним из бойцов, который сказал, что такая поддержка им помогает. "Конечно. Тебе спасибо большое", - отреагировал президент.Это движение было создано летом 2022 года. Председателем наблюдательного совета стал Путин, а само движение возглавил замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров. Первое заседание набсовета прошло с участием президента 1 сентября прошлого года в Калининграде, а первый съезд движения провели в минувшем декабре в Москве. Название и символику нового движения выбирали сами дети.Как отмечено в материалах к визиту президента в Пятигорск, региональные отделения "Движения первых" созданы во всех 89 субъектах РФ, также в стране работают почти 39 тысяч первичных отделений - в образовательных учреждениях и других организациях, работающих с детьми и молодежью. Более 4,1 миллиона участников уже присоединились к "Движению первых".Цель работы движения - проведение государственной политики в интересах детей и молодежи, их профессиональная ориентация, всестороннее развитие и самореализация.Согласно закону о российском движении детей и молодежи, его участниками могут быть несовершеннолетние школьники, студенты, учащиеся техникумов и колледжей. Их наставниками, как следует из закона, могут быть совершеннолетние, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Однако наставниками не смогут стать иностранные агенты и лица, не допущенные к педагогической деятельности.
https://ria.ru/20231104/gimn-1907395933.html
https://ria.ru/20231104/pavilon-1907473315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пятигорск, общество, россия, владимир путин, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", калининград, григорий гуров
Пятигорск, Общество, Россия, Владимир Путин, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых", Калининград, Григорий Гуров
Путин прилетел в Пятигорск
Путин прилетел в Пятигорск на заседание наблюдательного совета "Движения первых"
ПЯТИГОРСК, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Пятигорск, где во вторник состоится заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодёжи "Движение первых".
Перед заседанием глава государства осмотрел выставку центра знаний "Машук". Там ему рассказали о ключевых проектах "Движения первых".
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Путин также пообщался с участниками движения. Один из них рассказал президенту, что они с ребятами пишут письма участникам спецоперации, собирают гуманитарную помощь, а однажды удалось и пообщаться лично с одним из бойцов, который сказал, что такая поддержка им помогает. "Конечно. Тебе спасибо большое", - отреагировал президент.
Это движение было создано летом 2022 года. Председателем наблюдательного совета стал Путин, а само движение возглавил замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров
. Первое заседание набсовета прошло с участием президента 1 сентября прошлого года в Калининграде
, а первый съезд движения провели в минувшем декабре в Москве
. Название и символику нового движения выбирали сами дети.
Как отмечено в материалах к визиту президента в Пятигорск, региональные отделения "Движения первых" созданы во всех 89 субъектах РФ, также в стране работают почти 39 тысяч первичных отделений - в образовательных учреждениях и других организациях, работающих с детьми и молодежью. Более 4,1 миллиона участников уже присоединились к "Движению первых".
Цель работы движения - проведение государственной политики в интересах детей и молодежи, их профессиональная ориентация, всестороннее развитие и самореализация.
Согласно закону о российском движении детей и молодежи, его участниками могут быть несовершеннолетние школьники, студенты, учащиеся техникумов и колледжей. Их наставниками, как следует из закона, могут быть совершеннолетние, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Однако наставниками не смогут стать иностранные агенты и лица, не допущенные к педагогической деятельности.
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