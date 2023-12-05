https://ria.ru/20231205/putin-1913918965.html
Путин участвует в заседании набсовета "Движения первых". Трансляция
Путин участвует в заседании набсовета "Движения первых". Трансляция - РИА Новости, 05.12.2023
Путин участвует в заседании набсовета "Движения первых". Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета детско-юношеского "Движения первых". РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:36
2023-12-05T18:36
2023-12-05T18:36
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета детско-юношеского "Движения первых".
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912012_98:0:1006:681_1920x0_80_0_0_903368d20330cf1ed500a9d8ac5c38f6.jpg
Путин на заседании Наблюдательного совета детско-юношеского движения
Путин на заседании Наблюдательного совета детско-юношеского движения
2023-12-05T18:36
true
PT88M06S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Владимир Путин
Путин участвует в заседании набсовета "Движения первых". Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета детско-юношеского "Движения первых".
2023-12-05T18:36
true
PT88M06S
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета детско-юношеского "Движения первых".