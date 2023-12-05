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Путин участвует в заседании набсовета "Движения первых". Трансляция - РИА Новости, 05.12.2023
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18:36 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/putin-1913918965.html
Путин участвует в заседании набсовета "Движения первых". Трансляция
Путин участвует в заседании набсовета "Движения первых". Трансляция - РИА Новости, 05.12.2023
Путин участвует в заседании набсовета "Движения первых". Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета детско-юношеского "Движения первых". РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:36
2023-12-05T18:36
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета детско-юношеского "Движения первых".
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353
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Путин на заседании Наблюдательного совета детско-юношеского движения
Путин на заседании Наблюдательного совета детско-юношеского движения
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Путин участвует в заседании набсовета "Движения первых". Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета детско-юношеского "Движения первых".
2023-12-05T18:36
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Путин участвует в заседании набсовета "Движения первых". Трансляция

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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета детско-юношеского "Движения первых".
 
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