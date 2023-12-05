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Кремль раскрыл, что Путин обсудит в ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию - РИА Новости, 05.12.2023
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15:15 05.12.2023 (обновлено: 15:17 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/putin-1913895752.html
Кремль раскрыл, что Путин обсудит в ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Кремль раскрыл, что Путин обсудит в ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию - РИА Новости, 05.12.2023
Кремль раскрыл, что Путин обсудит в ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин 6 декабря на переговорах в ОАЭ обсудит сотрудничество, международную проблематику с акцентом на положение дел на Ближнем... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:15
2023-12-05T15:17
оаэ
саудовская аравия
россия
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 декабря на переговорах в ОАЭ обсудит сотрудничество, международную проблематику с акцентом на положение дел на Ближнем Востоке, а в Саудовской Аравии - экономику, инвестиции и региональные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в среду отправится с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию."В ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном предполагается рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальную международную проблематику с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении.Добавляется, что в Эр-Рияде планируется встреча Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом."Имеется в виду обсудить вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах, провести обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231205/putin-1913835327.html
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оаэ, саудовская аравия, россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Кремль раскрыл, что Путин обсудит в ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии экономику и инвестиции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 декабря на переговорах в ОАЭ обсудит сотрудничество, международную проблематику с акцентом на положение дел на Ближнем Востоке, а в Саудовской Аравии - экономику, инвестиции и региональные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в среду отправится с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Путин в среду совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Вчера, 11:53
"В ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном предполагается рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальную международную проблематику с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в Эр-Рияде планируется встреча Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
"Имеется в виду обсудить вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах, провести обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня", - добавляется в сообщении.
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ОАЭСаудовская АравияРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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