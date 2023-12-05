https://ria.ru/20231205/putin-1913895752.html

Кремль раскрыл, что Путин обсудит в ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Кремль раскрыл, что Путин обсудит в ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию - РИА Новости, 05.12.2023

Кремль раскрыл, что Путин обсудит в ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин 6 декабря на переговорах в ОАЭ обсудит сотрудничество, международную проблематику с акцентом на положение дел на Ближнем... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:15

2023-12-05T15:15

2023-12-05T15:17

оаэ

саудовская аравия

россия

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 декабря на переговорах в ОАЭ обсудит сотрудничество, международную проблематику с акцентом на положение дел на Ближнем Востоке, а в Саудовской Аравии - экономику, инвестиции и региональные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в среду отправится с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию."В ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном предполагается рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальную международную проблематику с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении.Добавляется, что в Эр-Рияде планируется встреча Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом."Имеется в виду обсудить вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах, провести обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231205/putin-1913835327.html

https://ria.ru/20231031/mid-1906449150.html

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саудовская аравия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оаэ, саудовская аравия, россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире