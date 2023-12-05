https://ria.ru/20231205/putin-1913835327.html

Путин в среду совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Путин в среду совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию - РИА Новости, 05.12.2023

Путин в среду совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Президент РФ Владимир Путин в среду отправится с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию где на повестке дня в том числе окажется нефтяной вопрос, сообщил... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:53

2023-12-05T11:53

2023-12-05T13:36

оаэ

саудовская аравия

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду отправится с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию где на повестке дня в том числе окажется нефтяной вопрос, сообщил журналистам пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Завтра состоятся рабочие визиты президента Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Всё это произойдёт фактически за одни сутки", - сказал Песков журналистам. Владимир Путин в ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию обсудит двусторонние отношения и ближневосточное урегулирование, заявил Дмитрий Песков."Двусторонние отношения, разумеется. Двусторонние отношения, обмен мнениями по международной повестке дня, по региональной повестке дня. Это, конечно же, и палестино-израильский конфликт. Но прежде всего, речь идет о двусторонних отношениях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие основные темы будут обсуждаться в ходе визита, кроме нефти.Песков, говоря о переговорах президента РФ Владимира Путина в ОАЭ и Саудовской Аравии, отметил, что взаимодействие в нефтяной сфере всегда на повестке дня."Вы знаете, что все эти обсуждения - они ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области - оно всегда на повестке дня", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, планируется ли обсуждение каких-либо координированных действий на рынке нефти в ходе визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20231205/iran-1913818718.html

https://ria.ru/20231121/sotrudnichestvo-1910936375.html

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саудовская аравия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оаэ, саудовская аравия, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика