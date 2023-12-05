https://ria.ru/20231205/putin-1913835327.html
Путин в среду совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Путин в среду совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию - РИА Новости, 05.12.2023
Путин в среду совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Президент РФ Владимир Путин в среду отправится с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию где на повестке дня в том числе окажется нефтяной вопрос, сообщил... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:53
2023-12-05T11:53
2023-12-05T13:36
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду отправится с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию где на повестке дня в том числе окажется нефтяной вопрос, сообщил журналистам пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Завтра состоятся рабочие визиты президента Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Всё это произойдёт фактически за одни сутки", - сказал Песков журналистам. Владимир Путин в ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию обсудит двусторонние отношения и ближневосточное урегулирование, заявил Дмитрий Песков."Двусторонние отношения, разумеется. Двусторонние отношения, обмен мнениями по международной повестке дня, по региональной повестке дня. Это, конечно же, и палестино-израильский конфликт. Но прежде всего, речь идет о двусторонних отношениях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие основные темы будут обсуждаться в ходе визита, кроме нефти.Песков, говоря о переговорах президента РФ Владимира Путина в ОАЭ и Саудовской Аравии, отметил, что взаимодействие в нефтяной сфере всегда на повестке дня."Вы знаете, что все эти обсуждения - они ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области - оно всегда на повестке дня", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, планируется ли обсуждение каких-либо координированных действий на рынке нефти в ходе визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20231205/iran-1913818718.html
https://ria.ru/20231121/sotrudnichestvo-1910936375.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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оаэ, саудовская аравия, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Путин в среду совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Песков: нефтяная сфера будет в повестке визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду отправится с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию где на повестке дня в том числе окажется нефтяной вопрос, сообщил журналистам пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра состоятся рабочие визиты президента Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Всё это произойдёт фактически за одни сутки", - сказал Песков журналистам.
Путин проведет переговоры с руководством Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии
Владимир Путин в ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию обсудит двусторонние отношения и ближневосточное урегулирование, заявил Дмитрий Песков.
"Двусторонние отношения, разумеется. Двусторонние отношения, обмен мнениями по международной повестке дня, по региональной повестке дня. Это, конечно же, и палестино-израильский конфликт. Но прежде всего, речь идет о двусторонних отношениях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие основные темы будут обсуждаться в ходе визита, кроме нефти.
Песков, говоря о переговорах президента РФ Владимира Путина в ОАЭ и Саудовской Аравии, отметил, что взаимодействие в нефтяной сфере всегда на повестке дня.
"Вы знаете, что все эти обсуждения - они ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области - оно всегда на повестке дня", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, планируется ли обсуждение каких-либо координированных действий на рынке нефти в ходе визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
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