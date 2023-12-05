https://ria.ru/20231205/putin-1913778727.html

"Путин оказался прав": в Германии испугались одного факта о России

"Путин оказался прав": в Германии испугались одного факта о России - РИА Новости, 05.12.2023

"Путин оказался прав": в Германии испугались одного факта о России

Президент Владимир Путин был прав, заявив, что Россия стала сильнее после начала спецоперации на Украине, к такому выводу пришла внешнеполитический обозреватель РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T02:26

2023-12-05T02:26

2023-12-05T13:40

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владимир путин

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин был прав, заявив, что Россия стала сильнее после начала спецоперации на Украине, к такому выводу пришла внешнеполитический обозреватель немецкого журнала Spiegel Энн Дорит Бой."Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав", — констатировала журналист.По признанию автора, президент России еще в прошлом году утверждал, что военная операция идет по плану, однако многие считали эти слова "пропагандой". На сегодняшний день приходится признать, что дела у России идут хорошо, украинцы опасаются начала российского наступления, а Владимир Путин доволен результатами, проявляя уверенность в себе, пожаловалась журналист."Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя", — говорится в публикации.Журналист с сожалением признала, что вопреки ожиданиям западных стран экономика России "не рухнула" под натиском санкций и даже стремится к росту."Экономическая политика в краткосрочной и, вероятно, среднесрочной перспективе приведет к росту, который в конечном итоге принесет пользу россиянам. Безработица находится на низком уровне. Строительная отрасль России даже ставит рекорды", — говорится в материале.По словам Дорит Бой, россияне не желают сдаваться, а Путин доволен тем, что Россия вернула себе "суверенитет глобальной державы".Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что страна решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231204/terakty-1913763835.html

https://ria.ru/20231204/germaniya-1913685537.html

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в мире, россия, германия, владимир путин