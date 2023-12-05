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Исторический рекорд. Пушков указал на новый признак конца гегемонии США - РИА Новости, 05.12.2023
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06:35 05.12.2023 (обновлено: 11:47 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/pushkov-1913789445.html
Исторический рекорд. Пушков указал на новый признак конца гегемонии США
Исторический рекорд. Пушков указал на новый признак конца гегемонии США - РИА Новости, 05.12.2023
Исторический рекорд. Пушков указал на новый признак конца гегемонии США
Новый исторический рекорд цены на золото является плохим знаком для США и американского доллара, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T06:35
2023-12-05T11:47
в мире
сша
россия
алексей пушков
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Новый исторический рекорд цены на золото является плохим знаком для США и американского доллара, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.В понедельник утром стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex достигала рекордной отметки выше 2100 долларов за тройскую унцию, в рамках коррекции она опускалась до 2070 долларов.Как заметил сенатор в своем Telegram-канале, стоимость золота достигала самого высокого уровня за всю историю, и это "плохо прежде всего для доллара и для США"."Накопление американского госдолга, достигшего уже 33,5 триллиона долларов, неограниченная работа печатного станка ФРС, плюс санкции против России и арест ее долларовых резервов, — все это подрывает доверие к американской валюте. Еще один признак "конца истории" гегемонии США, какой все ее знали", — заявил Пушков.В ноябре международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. Основным фактором для такого решения послужил рост рисков снижения бюджетной устойчивости Штатов, которые уже невозможно полностью компенсировать уникальными кредитными преимуществами страны.
https://ria.ru/20231204/bitkoin-1913538157.html
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в мире, сша, россия, алексей пушков, федеральная резервная система сша
В мире, США, Россия, Алексей Пушков, Федеральная резервная система США
Исторический рекорд. Пушков указал на новый признак конца гегемонии США

Пушков: новый рекорд цены на золото является признаком конца гегемонии США

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Новый исторический рекорд цены на золото является плохим знаком для США и американского доллара, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
В понедельник утром стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex достигала рекордной отметки выше 2100 долларов за тройскую унцию, в рамках коррекции она опускалась до 2070 долларов.
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Как заметил сенатор в своем Telegram-канале, стоимость золота достигала самого высокого уровня за всю историю, и это "плохо прежде всего для доллара и для США".
"Накопление американского госдолга, достигшего уже 33,5 триллиона долларов, неограниченная работа печатного станка ФРС, плюс санкции против России и арест ее долларовых резервов, — все это подрывает доверие к американской валюте. Еще один признак "конца истории" гегемонии США, какой все ее знали", — заявил Пушков.
В ноябре международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. Основным фактором для такого решения послужил рост рисков снижения бюджетной устойчивости Штатов, которые уже невозможно полностью компенсировать уникальными кредитными преимуществами страны.
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