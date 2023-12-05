https://ria.ru/20231205/pushkov-1913789445.html

Исторический рекорд. Пушков указал на новый признак конца гегемонии США

Исторический рекорд. Пушков указал на новый признак конца гегемонии США - РИА Новости, 05.12.2023

Исторический рекорд. Пушков указал на новый признак конца гегемонии США

Новый исторический рекорд цены на золото является плохим знаком для США и американского доллара, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T06:35

2023-12-05T06:35

2023-12-05T11:47

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Новый исторический рекорд цены на золото является плохим знаком для США и американского доллара, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.В понедельник утром стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex достигала рекордной отметки выше 2100 долларов за тройскую унцию, в рамках коррекции она опускалась до 2070 долларов.Как заметил сенатор в своем Telegram-канале, стоимость золота достигала самого высокого уровня за всю историю, и это "плохо прежде всего для доллара и для США"."Накопление американского госдолга, достигшего уже 33,5 триллиона долларов, неограниченная работа печатного станка ФРС, плюс санкции против России и арест ее долларовых резервов, — все это подрывает доверие к американской валюте. Еще один признак "конца истории" гегемонии США, какой все ее знали", — заявил Пушков.В ноябре международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. Основным фактором для такого решения послужил рост рисков снижения бюджетной устойчивости Штатов, которые уже невозможно полностью компенсировать уникальными кредитными преимуществами страны.

https://ria.ru/20231204/bitkoin-1913538157.html

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в мире, сша, россия, алексей пушков, федеральная резервная система сша