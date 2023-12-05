https://ria.ru/20231205/proval-1913989320.html
"Обоснованная тревога": СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине
"Обоснованная тревога": СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине - РИА Новости, 05.12.2023
"Обоснованная тревога": СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине
Провал контрнаступления ВСУ ставит под вопрос дальнейшее финансирование Украины со стороны США, а ставка России на усталость Запада от поддержки Киева с каждым... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:59
2023-12-05T20:59
2023-12-05T21:45
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ ставит под вопрос дальнейшее финансирование Украины со стороны США, а ставка России на усталость Запада от поддержки Киева с каждым днем смотрится все лучше, пишет журналист CNN Стивен Коллинсон."Мрачная ставка российского президента Владимира Путина на то, что Америка и Запад устанут от войны раньше него, смотрится лучше день ото дня", — говорится в публикации.Неспособность Украины превратить контрнаступление в конкретные достижения заставляет скептиков задавать вопросы о том, насколько эффективно расходуется предоставляемая помощь и сколько еще продлится конфликт, отметил журналист.По мнению Коллинсона, сейчас нет никаких гарантий, что США продолжат оказывать поддержку Киеву столько, сколько будет длиться конфликт."И это весьма обоснованные тревоги с учетом того, что на помощь Украине тратятся миллиарды долларов американских налогоплательщиков", — пишет Коллинсон, указывая на "уменьшающиеся перспективы" принятия конгрессом в этом году дополнительного запроса президента США Джо Байдена на цели национальной безопасности, куда входит и поддержка Украины.Прекращение поддержки Киева не только подорвет решимость Запада относительно Украины, но и пошлет сигнал противникам США о том, что гарантии безопасности со стороны Вашингтона "ничего не значат в других странах мира", резюмировал журналист.Ранее издание Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сообщило, что оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег. Янг предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, сша, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Вооруженные силы Украины
"Обоснованная тревога": СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине
CNN: провал ВСУ на фронте может полностью лишить Украину финансирования от США
МОСКВА, 5 дек
— РИА Новости.
Провал контрнаступления ВСУ ставит под вопрос дальнейшее финансирование Украины со стороны США, а ставка России на усталость Запада от поддержки Киева с каждым днем смотрится все лучше, пишет журналист CNN
Стивен Коллинсон.
"Мрачная ставка российского президента Владимира Путина на то, что Америка и Запад устанут от войны раньше него, смотрится лучше день ото дня", — говорится в публикации.
Неспособность Украины превратить контрнаступление в конкретные достижения заставляет скептиков задавать вопросы о том, насколько эффективно расходуется предоставляемая помощь и сколько еще продлится конфликт, отметил журналист.
"Водили за нос": в Германии забили тревогу из-за раскрывшейся лжи о ВСУ
По мнению Коллинсона, сейчас нет никаких гарантий, что США продолжат оказывать поддержку Киеву
столько, сколько будет длиться конфликт.
"И это весьма обоснованные тревоги с учетом того, что на помощь Украине тратятся миллиарды долларов американских налогоплательщиков", — пишет Коллинсон, указывая на "уменьшающиеся перспективы" принятия конгрессом в этом году дополнительного запроса президента США Джо Байдена на цели национальной безопасности, куда входит и поддержка Украины.
Прекращение поддержки Киева не только подорвет решимость Запада относительно Украины, но и пошлет сигнал противникам США о том, что гарантии безопасности со стороны Вашингтона "ничего не значат в других странах мира", резюмировал журналист.
Ранее издание Financial Times
со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сообщило, что оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег. Янг предупредила, что без выделения новых средств США
не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Американский генерал призывал ВСУ "резать глотки русским", пишут СМИ