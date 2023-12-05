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"Обоснованная тревога": СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине - РИА Новости, 05.12.2023
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20:59 05.12.2023 (обновлено: 21:45 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/proval-1913989320.html
"Обоснованная тревога": СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине
"Обоснованная тревога": СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине - РИА Новости, 05.12.2023
"Обоснованная тревога": СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине
Провал контрнаступления ВСУ ставит под вопрос дальнейшее финансирование Украины со стороны США, а ставка России на усталость Запада от поддержки Киева с каждым... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:59
2023-12-05T21:45
в мире
украина
сша
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ ставит под вопрос дальнейшее финансирование Украины со стороны США, а ставка России на усталость Запада от поддержки Киева с каждым днем смотрится все лучше, пишет журналист CNN Стивен Коллинсон."Мрачная ставка российского президента Владимира Путина на то, что Америка и Запад устанут от войны раньше него, смотрится лучше день ото дня", — говорится в публикации.Неспособность Украины превратить контрнаступление в конкретные достижения заставляет скептиков задавать вопросы о том, насколько эффективно расходуется предоставляемая помощь и сколько еще продлится конфликт, отметил журналист.По мнению Коллинсона, сейчас нет никаких гарантий, что США продолжат оказывать поддержку Киеву столько, сколько будет длиться конфликт."И это весьма обоснованные тревоги с учетом того, что на помощь Украине тратятся миллиарды долларов американских налогоплательщиков", — пишет Коллинсон, указывая на "уменьшающиеся перспективы" принятия конгрессом в этом году дополнительного запроса президента США Джо Байдена на цели национальной безопасности, куда входит и поддержка Украины.Прекращение поддержки Киева не только подорвет решимость Запада относительно Украины, но и пошлет сигнал противникам США о том, что гарантии безопасности со стороны Вашингтона "ничего не значат в других странах мира", резюмировал журналист.Ранее издание Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сообщило, что оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег. Янг предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231205/proval-1913980008.html
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сша
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в мире, украина, сша, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Вооруженные силы Украины
"Обоснованная тревога": СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине

CNN: провал ВСУ на фронте может полностью лишить Украину финансирования от США

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ ставит под вопрос дальнейшее финансирование Украины со стороны США, а ставка России на усталость Запада от поддержки Киева с каждым днем смотрится все лучше, пишет журналист CNN Стивен Коллинсон.
"Мрачная ставка российского президента Владимира Путина на то, что Америка и Запад устанут от войны раньше него, смотрится лучше день ото дня", — говорится в публикации.
Неспособность Украины превратить контрнаступление в конкретные достижения заставляет скептиков задавать вопросы о том, насколько эффективно расходуется предоставляемая помощь и сколько еще продлится конфликт, отметил журналист.
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По мнению Коллинсона, сейчас нет никаких гарантий, что США продолжат оказывать поддержку Киеву столько, сколько будет длиться конфликт.
"И это весьма обоснованные тревоги с учетом того, что на помощь Украине тратятся миллиарды долларов американских налогоплательщиков", — пишет Коллинсон, указывая на "уменьшающиеся перспективы" принятия конгрессом в этом году дополнительного запроса президента США Джо Байдена на цели национальной безопасности, куда входит и поддержка Украины.
Прекращение поддержки Киева не только подорвет решимость Запада относительно Украины, но и пошлет сигнал противникам США о том, что гарантии безопасности со стороны Вашингтона "ничего не значат в других странах мира", резюмировал журналист.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сообщило, что оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег. Янг предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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