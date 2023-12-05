Рейтинг@Mail.ru
"Водили за нос": в Германии забили тревогу из-за раскрывшейся лжи о ВСУ - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/proval-1913980008.html
"Водили за нос": в Германии забили тревогу из-за раскрывшейся лжи о ВСУ
"Водили за нос": в Германии забили тревогу из-за раскрывшейся лжи о ВСУ - РИА Новости, 05.12.2023
"Водили за нос": в Германии забили тревогу из-за раскрывшейся лжи о ВСУ
Правительство США обманывало и Украину, и весь мир, обещая ВСУ успех в контрнаступлении, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:45
2023-12-05T19:45
в мире
украина
сша
германия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правительство США обманывало и Украину, и весь мир, обещая ВСУ успех в контрнаступлении, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке."Администрация Байдена водила за нос Украину, мир и саму себя на протяжении полугода, пока не осознала всю правду", — отметил он.Репке также подчеркнул, что летняя кампания ВСУ обернулась полным крахом для американских кураторов."Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из самых больших стратегических просчетов администрации США за последние десятилетия", — резюмировал он.Накануне газета Washington Post со ссылкой на беседы с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и европейских стран сообщила, что неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Киев и Вашингтон начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах.
https://ria.ru/20231205/nedovolstvo-1913977274.html
https://ria.ru/20231205/milli-1913916266.html
украина
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, германия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Германия, Вооруженные силы Украины
"Водили за нос": в Германии забили тревогу из-за раскрывшейся лжи о ВСУ

Журналист Репке назвал наступление ВСУ самым большим провалом США за десятилетия

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правительство США обманывало и Украину, и весь мир, обещая ВСУ успех в контрнаступлении, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.
"Администрация Байдена водила за нос Украину, мир и саму себя на протяжении полугода, пока не осознала всю правду", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
"На пользу России": украинский генерал предупредил Зеленского о риске бунта
Вчера, 19:26
Репке также подчеркнул, что летняя кампания ВСУ обернулась полным крахом для американских кураторов.
"Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из самых больших стратегических просчетов администрации США за последние десятилетия", — резюмировал он.
Накануне газета Washington Post со ссылкой на беседы с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и европейских стран сообщила, что неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Киев и Вашингтон начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах.
Генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Американский генерал призывал ВСУ "резать глотки русским", пишут СМИ
Вчера, 16:11
 
В миреУкраинаСШАГерманияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала