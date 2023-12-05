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"Водили за нос": в Германии забили тревогу из-за раскрывшейся лжи о ВСУ
"Водили за нос": в Германии забили тревогу из-за раскрывшейся лжи о ВСУ - РИА Новости, 05.12.2023
"Водили за нос": в Германии забили тревогу из-за раскрывшейся лжи о ВСУ
Правительство США обманывало и Украину, и весь мир, обещая ВСУ успех в контрнаступлении, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:45
2023-12-05T19:45
2023-12-05T19:45
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правительство США обманывало и Украину, и весь мир, обещая ВСУ успех в контрнаступлении, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке."Администрация Байдена водила за нос Украину, мир и саму себя на протяжении полугода, пока не осознала всю правду", — отметил он.Репке также подчеркнул, что летняя кампания ВСУ обернулась полным крахом для американских кураторов."Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из самых больших стратегических просчетов администрации США за последние десятилетия", — резюмировал он.Накануне газета Washington Post со ссылкой на беседы с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и европейских стран сообщила, что неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Киев и Вашингтон начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах.
https://ria.ru/20231205/nedovolstvo-1913977274.html
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в мире, украина, сша, германия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Германия, Вооруженные силы Украины
"Водили за нос": в Германии забили тревогу из-за раскрывшейся лжи о ВСУ
Журналист Репке назвал наступление ВСУ самым большим провалом США за десятилетия