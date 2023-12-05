https://ria.ru/20231205/protest-1913849781.html

Польские перевозчики пригрозили усилить протесты на границе с Украиной

Польские перевозчики пригрозили усилить протесты на границе с Украиной - РИА Новости, 05.12.2023

Польские перевозчики пригрозили усилить протесты на границе с Украиной

Польские перевозчики, блокирующие границу с Украиной, планируют усилить протесты, если правительство не решит проблему с украинскими грузами, заявил... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:33

2023-12-05T12:33

2023-12-05T13:49

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ВАРШАВА, 5 дек — РИА Новости. Польские перевозчики, блокирующие границу с Украиной, планируют усилить протесты, если правительство не решит проблему с украинскими грузами, заявил представитель Комитета защиты перевозчиков и работодателей Томаш Борковский в эфире радиостанции RMF FM."Мы пока не собираемся заканчивать блокирование, мы даем время нашему правительству время до четверга, затем мы ужесточаем протест", — сказал он.Профсоюзный лидер не уточнил, в чем будет заключаться это ужесточение. Борковский подчеркнул, что основное требование протестующих — восстановление разрешений на коммерческие перевозки. По его словам, только за последний год на Украине было создано 12 тысяч транспортных компаний, это приводит к нечестной конкуренции. Накануне Еврокомиссия отвергла требование Польши вернуть систему разрешений для украинских автоперевозчиков, существовавшую до февраля 2022 года. Как заявила европейский комиссар по транспорту Адина Валеан, эта идея "неприемлема". Она добавила, что ЕК работает над разрешением кризиса на границе, но ответственность лежит непосредственного на приграничных странах. При этом, по оценке Валеан, некоторые из этих государств "уходят от ответственности".Как заявлял польский премьер Матеуш Моравецкий, Варшава будет "остро и однозначно" добиваться возвращения к прежней системе.Месяц назад польские дальнобойщики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и военных грузов, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Как заявлял замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка, Киев введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.Моравецкий в ответ пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных ко ввозу с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231128/trebovanie-1912464589.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20231204/vyvoz-1913632467.html

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в мире, украина, польша