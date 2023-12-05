https://ria.ru/20231205/prognoz-1913887618.html

Конец пути. Saxo Bank сделал шокирующие предсказания на 2024 год

Конец пути. Saxo Bank сделал шокирующие предсказания на 2024 год - РИА Новости, 05.12.2023

Конец пути. Saxo Bank сделал шокирующие предсказания на 2024 год

Датский Saxo Bank опубликовал десять "сенсационных предсказаний" на 2024 год в прогнозе под названием "Конец пути". РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:48

2023-12-05T14:48

2023-12-05T15:30

экономика

сша

саудовская аравия

роберт кеннеди

saxo bank

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Датский Saxo Bank опубликовал десять "сенсационных предсказаний" на 2024 год в прогнозе под названием "Конец пути". "Наши шокирующие прогнозы на 2024-й показывают, как мир приближается к концу "старой нормальности" и как новые технологии решают старые проблемы, одновременно создавая новые, возможно, более опасные дилеммы", — говорится в публикации.Одним из важнейших прогнозов на будущий год стал "отказ от капитализма" в США из-за неразумной экономической политики. По мнению экспертов, Вашингтон вынужден постоянно наращивать бюджетные расходы в преддверии выборов 2024-го, чтобы поддержать экономику и избежать социальных волнений."В отчаянной попытке нормализовать стоимость займов правительство США освобождает от налогов доходы от государственных облигаций", — констатируют аналитики. По их мнению, эта мера знаменует собой конец капитализма. "Деньги переходят от частных корпораций к государству, а владение более рискованными активами становится все дороже", — поясняют в Saxo Bank.Снижение стоимости заимствований гасит социальные волнения, но за этим шагом последует "длительный период национализации и государственного вмешательства в критически важные отрасли".Эксперты ожидают, что президентские выборы в США в 2024 году выиграет Роберт Кеннеди — младший."Его популистская платформа против разжигающих войну демократов и против корпоративных элит находит отклик как у недовольных традиционных сторонников демократов, так и у сторонников Трампа", — говорится в прогнозе.Это произойдет на фоне распространения рецессии и ослабления партийных кандидатов в США, считают в банке. "Общество связывает плохое управление Байденом геополитической ситуацией на Украине и Ближнем Востоке с ростом цен на нефть, основные товары и арендную плату", — пояснили аналитики. Что касается Трампа, то, по их мнению, его поддержка ослабнет из-за нарциссизма этого кандидата.В Saxo Bank считают, что новая политическая эра в США начинается с резкого отхода от плутократии, поскольку избиратели требуют положить конец неравенству, несправедливости в обществе и вечным войнам.Кроме того, банк предупреждает о двух глобальных кризисах в 2024 году. Один из них будет связан с дипфейками, генерируемыми искусственным интеллектом, второй — с эпидемией ожирения.Эксперты также прогнозируют рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, благодаря чему Саудовская Аравия выкупит у УЕФА право на проведение Лиги чемпионов.Saxo Bank каждый год публикует "шокирующие предсказания", которые в основном касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, способных вызвать мощную "ударную волну" на финансовых рынках.

https://ria.ru/20230702/ideologiya-1881675178.html

https://ria.ru/20231031/drug-1906332620.html

https://ria.ru/20220108/atom-1766927856.html

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экономика, сша, саудовская аравия, роберт кеннеди, saxo bank