Лушников: в проект "Нельзя забыть" вошли 160 памятников советским солдатам
© Фото предоставлено АО "Концерн "Калашников"Круглый стол на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
© Фото предоставлено АО "Концерн "Калашников"
МОСКВА, 5 дек – пресс-служба АО "Концерн "Калашников". На сегодняшний день в базе данных проекта "Нельзя забыть" размещена информация о 160 памятниках, из которых 17 монументов представлены в 3D моделях. Еще 30 объектов будут внесены в самое ближайшее время, и 82 монумента находятся в стадии верификации. Об этом рассказал президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников, выступая на круглом столе "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам", прошедшем в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Концерн "Калашников" совместно с Российским военно-историческим обществом объявили о старте проекта в ноябре 2022 года. В его рамках был создан интернет-портал с мультимедийной картой расположения памятников советским солдатам (как уже исчезнувших монументов, так и готовящихся к сносу), подготовлены тексты и аналитические материалы об исторической ценности каждого монумента, созданы виртуальные мемориалы уничтоженных в Европе памятников (3D-визуализация).
© Фото предоставлено АО "Концерн "Калашников"Президент концерна "Калашников" Алан Лушников во время круглого стола на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
© Фото предоставлено АО "Концерн "Калашников"
Президент концерна "Калашников" Алан Лушников во время круглого стола на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Цель проекта – при помощи интерактивных инструментов предоставить возможность людям получить наиболее полную документальную информацию о памятниках советским воинам-освободителям, установленных в государствах Европы.
"Почему "Калашников" выступил с инициативой подобного проекта? Достаточно всего лишь одному поколению "забыть" уроки прошлого, и мир "наступает на грабли национализма и фашизма"! Мы не можем допустить подобное ради своих детей, в первую очередь, как бы пафосно это ни звучало! Сейчас вообще наступило такое время, когда глобальные проблемы касаются каждого лично, его личных планов на будущее", – подчеркнул Алан Лушников.
Концерн "Калашников" приглашает всех граждан, заинтересованных в сохранении исторической памяти, принять активное участие в развитии проекта. В частности, каждый желающий может помочь проекту наполнением как историческими, так и современными документами, фото- и видеоматериалами.
"Уже в ходе работы над проектом собеседники не раз мне высказывали озабоченность состоянием памятников и у нас в стране. Считаю это принципиально важным моментом – если мы сами у себя не следим за этим, то как мы можем требовать какого-то уважения к нашим монументам за рубежом? Я думаю, что вместе с военно-историческим обществом, академией художеств, со всеми заинтересованными сторонами мы подумаем о расширении проекта и на нашу страну. Мы обязательно внесем соответствующие изменения в проект и объявим о них", – отметил Лушников.
© Фото предоставлено АО "Концерн "Калашников"Президент концерна "Калашников" Алан Лушников во время круглого стола на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
© Фото предоставлено АО "Концерн "Калашников"
Президент концерна "Калашников" Алан Лушников во время круглого стола на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
В работе круглого стола приняли участие: политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин; врио начальника Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, заместитель председателя Межведомственной Комиссии по выявлению и сохранению объектов военно-технической истории и фортификации Андрей Таранов; директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова; академик Российской академии художеств, народный художник России, скульптор-монументалист Салават Щербаков; психолог, публицист, главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Ирина Медведева; член Комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман; ответственный секретарь Поискового движения России, первый заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы Елена Цунаева; первый заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко.