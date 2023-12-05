https://ria.ru/20231205/premiya-1914005121.html

В Москве назвали имена лауреатов премии "Большая книга"

В Москве назвали имена лауреатов премии "Большая книга" - РИА Новости, 05.12.2023

В Москве назвали имена лауреатов премии "Большая книга"

Лауреатов литературной премии "Большая книга" в 2023 году наградили во вторник в Доме Пашкова, главный приз взял Евгений Водолазкин с романом "Чагин", а... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T23:54

2023-12-05T23:54

2023-12-05T23:55

культура

москва

евгений водолазкин

захар прилепин

юрий буйда

российский книжный союз

большая книга

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Лауреатов литературной премии "Большая книга" в 2023 году наградили во вторник в Доме Пашкова, главный приз взял Евгений Водолазкин с романом "Чагин", а победителем народного голосования стал Захар Прилепин, передает корреспондент РИА Новости. "В этом году из 15 книг, таких разнообразных, таких разных направлений, и поколенческих, таких ярких, первое место, которое сейчас огласят, было явным лидером. Оно вырвалось впереди всех безоговорочно и сразу. Второе и третье места было всего лишь 14 баллов", - сообщила член Литературной академии премии "Большая книга" Ирина Барметова. Лауреатом премии 2023 года стал Евгений Водолазкин с романом "Чагин". Водолазкин не первый раз получает главный приз: в 2013 году его книга "Лавр" уже была признана лучшей. "Я бы сказал, что я ветеран этого движения, потому что я шестой раз попадаю в финал. Мне кажется, это мое главное достижение, потому что можно из финала выйти в победители, можно не выйти, но само по себе попадание в финал показывает, что ты еще можешь что-то изобразить. А когда ты попадаешь на первое место, а у меня было и первое, и второе места, то это ситуация, близкая к счастью", - рассказал писатель журналистам. Второе место занял Юрий Буйда с книгой "Дар речи". Третье место досталось Алексею Сальникову с романом "Оккульттрегер". Приз читательских симпатий получил Захар Прилепин с книгой "Шолохов. Незаконный". Он победил в народном голосовании, завершившемся 1 декабря на сайте книжного рекомендательного сервиса LiveLib. "Чтобы эту премию получить, нужно иметь блог", - сказал Прилепин на церемонии награждения. Второе место зрители отвели Дмитрию Захарову с книгой "Комитет охраны мостов", а третье место занял Эдуард Веркин с романом "Снарк снарк". Специальный приз "Выбор поколения" получила Оксана Васякина с романом "Роза". Премию "Литблог" вручили Анастасии Шевченко, которая ведет блог "Заметки панк-редактора". Специального приза за вклад в литературу удостоился Сергей Филатов, скончавшийся 25 августа 2023 года. "Приз мы вручим верной супруге Галине Николаевне Филатовой", - сказал на церемонии награждения президент Российского книжного союза Сергей Степашин.В финал "Большой книги - 2023" вошли 15 произведений современных российских писателей: "Шолохов. Незаконный" Захара Прилепина, "Чагин" Евгения Водолазкина, "Оккульттрегер" Алексея Сальникова, "Снарк снарк. Чагинск. Книга 1" и "Снарк снарк: Cнег Энцелада. Книга 2" Эдуарда Веркина, "Волшебный хор" Евгения Кремчукова, "Валсарб" Хелены Побяржиной, "Дар речи" Юрия Буйды, "Роза" Оксаны Васякиной, "Выше ноги от земли" Михаила Турбина, "Комитет охраны мостов" Дмитрия Захарова, "Салюты на той стороне" Александры Шалашовой, "ОТМА. Спасение Романовых" Алексея Колмогорова, "Комендань" Родиона Мариничева, "Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем" Василия Авченко и "Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России" Михаила Визеля. Российская литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году. Награда вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Лонг-лист формируется на основе отбора всех поступивших заявок. Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – 3 миллиона рублей, второго – 1,5 миллиона рублей, третьего – 1 миллион рублей.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, евгений водолазкин, захар прилепин, юрий буйда, российский книжный союз, большая книга