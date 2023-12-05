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В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами - РИА Новости, 05.12.2023
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23:03 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/prankery-1914000915.html
В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами
В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами - РИА Новости, 05.12.2023
В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами
В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами
2023-12-05T23:03
2023-12-05T23:03
в мире
германия
украина
роберт хабек
африканский союз
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министерство экономики Германии подтвердило, что глава ведомства и вице-канцлер Роберт Хабек действительно общался по телефону с российскими пранкерами, сообщает издание Bild. Ранее во вторник российские пранкеры Вован и Лексус выложили в Telegram разговор с Хабеком, в котором представились "африканским политиком". В разговоре Хабек рассказал, какие усилия прикладывает Германия, чтобы вывозить зерно с Украины. Также он посетовал на сложную ситуацию на фронте на Украине. "В федеральном министерстве экономики подтвердили, что такой разговор состоялся. В телефонном разговоре звонивший представился представителем Африканского союза", - пишет Bild. Сообщается, что в ходе разговора, который несколько раз прерывался, не было разглашено никакой конфиденциальной информации. При этом саму выложенную запись разговора представитель министерства экономики назвал компиляцией. Также в министерстве заявили, что инцидент будет проанализирован для ужесточения стандартов безопасности. Ранее Bild сообщил, что служба контрразведки Германии предупредила политиков о возможных звонках от российских пранкеров Вована и Лексуса, которые ранее не раз разыгрывали европейских политиков. Отмечалось, что ведомство разослало во все регионы страны специальную инструкцию с рекомендациями по борьбе с якобы "российской кампанией по дезинформации". В частности, служба советовала тщательнее проверять личность звонящего, обращать внимание на изменённые адреса электронной почты и прекращать разговор, как только возникают сомнения в личности собеседника.
https://ria.ru/20231205/prank-1913875544.html
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в мире, германия, украина, роберт хабек, африканский союз
В мире, Германия, Украина, Роберт Хабек, Африканский союз
В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами

Bild: Минэкономики ФРГ подтвердило, что Хабек общался с российскими пранкерами

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
Читать ria.ru в
В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министерство экономики Германии подтвердило, что глава ведомства и вице-канцлер Роберт Хабек действительно общался по телефону с российскими пранкерами, сообщает издание Bild.
Ранее во вторник российские пранкеры Вован и Лексус выложили в Telegram разговор с Хабеком, в котором представились "африканским политиком". В разговоре Хабек рассказал, какие усилия прикладывает Германия, чтобы вывозить зерно с Украины. Также он посетовал на сложную ситуацию на фронте на Украине.
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Вице-канцлер ФРГ рассказал пранкерам о вывозе зерна с Украины
Вчера, 14:16
«
"В федеральном министерстве экономики подтвердили, что такой разговор состоялся. В телефонном разговоре звонивший представился представителем Африканского союза", - пишет Bild.
Сообщается, что в ходе разговора, который несколько раз прерывался, не было разглашено никакой конфиденциальной информации.
При этом саму выложенную запись разговора представитель министерства экономики назвал компиляцией. Также в министерстве заявили, что инцидент будет проанализирован для ужесточения стандартов безопасности.
Ранее Bild сообщил, что служба контрразведки Германии предупредила политиков о возможных звонках от российских пранкеров Вована и Лексуса, которые ранее не раз разыгрывали европейских политиков. Отмечалось, что ведомство разослало во все регионы страны специальную инструкцию с рекомендациями по борьбе с якобы "российской кампанией по дезинформации". В частности, служба советовала тщательнее проверять личность звонящего, обращать внимание на изменённые адреса электронной почты и прекращать разговор, как только возникают сомнения в личности собеседника.
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