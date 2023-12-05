https://ria.ru/20231205/prankery-1914000915.html
В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами
В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами - РИА Новости, 05.12.2023
В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами
В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами
2023-12-05T23:03
2023-12-05T23:03
2023-12-05T23:03
в мире
германия
украина
роберт хабек
африканский союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_4407d73a0776a452979bc7679a821588.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министерство экономики Германии подтвердило, что глава ведомства и вице-канцлер Роберт Хабек действительно общался по телефону с российскими пранкерами, сообщает издание Bild. Ранее во вторник российские пранкеры Вован и Лексус выложили в Telegram разговор с Хабеком, в котором представились "африканским политиком". В разговоре Хабек рассказал, какие усилия прикладывает Германия, чтобы вывозить зерно с Украины. Также он посетовал на сложную ситуацию на фронте на Украине. "В федеральном министерстве экономики подтвердили, что такой разговор состоялся. В телефонном разговоре звонивший представился представителем Африканского союза", - пишет Bild. Сообщается, что в ходе разговора, который несколько раз прерывался, не было разглашено никакой конфиденциальной информации. При этом саму выложенную запись разговора представитель министерства экономики назвал компиляцией. Также в министерстве заявили, что инцидент будет проанализирован для ужесточения стандартов безопасности. Ранее Bild сообщил, что служба контрразведки Германии предупредила политиков о возможных звонках от российских пранкеров Вована и Лексуса, которые ранее не раз разыгрывали европейских политиков. Отмечалось, что ведомство разослало во все регионы страны специальную инструкцию с рекомендациями по борьбе с якобы "российской кампанией по дезинформации". В частности, служба советовала тщательнее проверять личность звонящего, обращать внимание на изменённые адреса электронной почты и прекращать разговор, как только возникают сомнения в личности собеседника.
https://ria.ru/20231205/prank-1913875544.html
https://ria.ru/20231117/prank-1910087120.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b8cef36ba3a773910e574adcad6daeea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, роберт хабек, африканский союз
В мире, Германия, Украина, Роберт Хабек, Африканский союз
В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами
Bild: Минэкономики ФРГ подтвердило, что Хабек общался с российскими пранкерами
В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Министерство экономики Германии подтвердило, что глава ведомства и вице-канцлер Роберт Хабек действительно общался по телефону с российскими пранкерами, сообщает издание Bild
.
Ранее во вторник российские пранкеры Вован и Лексус выложили в Telegram разговор с Хабеком, в котором представились "африканским политиком". В разговоре Хабек рассказал, какие усилия прикладывает Германия, чтобы вывозить зерно с Украины
. Также он посетовал на сложную ситуацию на фронте на Украине.
Вице-канцлер ФРГ рассказал пранкерам о вывозе зерна с Украины
«
"В федеральном министерстве экономики подтвердили, что такой разговор состоялся. В телефонном разговоре звонивший представился представителем Африканского союза
", - пишет Bild.
Сообщается, что в ходе разговора, который несколько раз прерывался, не было разглашено никакой конфиденциальной информации.
При этом саму выложенную запись разговора представитель министерства экономики назвал компиляцией. Также в министерстве заявили, что инцидент будет проанализирован для ужесточения стандартов безопасности.
Ранее Bild сообщил, что служба контрразведки Германии предупредила политиков о возможных звонках от российских пранкеров Вована и Лексуса, которые ранее не раз разыгрывали европейских политиков. Отмечалось, что ведомство разослало во все регионы страны специальную инструкцию с рекомендациями по борьбе с якобы "российской кампанией по дезинформации". В частности, служба советовала тщательнее проверять личность звонящего, обращать внимание на изменённые адреса электронной почты и прекращать разговор, как только возникают сомнения в личности собеседника.
Пранкеры предложили западным чиновникам научиться не попадаться на розыгрыш