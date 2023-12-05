https://ria.ru/20231205/prankery-1914000915.html

В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами

В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами - РИА Новости, 05.12.2023

В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами

В министерстве экономики ФРГ подтвердили разговор Хабека с пранкерами

2023-12-05T23:03

2023-12-05T23:03

2023-12-05T23:03

в мире

германия

украина

роберт хабек

африканский союз

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министерство экономики Германии подтвердило, что глава ведомства и вице-канцлер Роберт Хабек действительно общался по телефону с российскими пранкерами, сообщает издание Bild. Ранее во вторник российские пранкеры Вован и Лексус выложили в Telegram разговор с Хабеком, в котором представились "африканским политиком". В разговоре Хабек рассказал, какие усилия прикладывает Германия, чтобы вывозить зерно с Украины. Также он посетовал на сложную ситуацию на фронте на Украине. "В федеральном министерстве экономики подтвердили, что такой разговор состоялся. В телефонном разговоре звонивший представился представителем Африканского союза", - пишет Bild. Сообщается, что в ходе разговора, который несколько раз прерывался, не было разглашено никакой конфиденциальной информации. При этом саму выложенную запись разговора представитель министерства экономики назвал компиляцией. Также в министерстве заявили, что инцидент будет проанализирован для ужесточения стандартов безопасности. Ранее Bild сообщил, что служба контрразведки Германии предупредила политиков о возможных звонках от российских пранкеров Вована и Лексуса, которые ранее не раз разыгрывали европейских политиков. Отмечалось, что ведомство разослало во все регионы страны специальную инструкцию с рекомендациями по борьбе с якобы "российской кампанией по дезинформации". В частности, служба советовала тщательнее проверять личность звонящего, обращать внимание на изменённые адреса электронной почты и прекращать разговор, как только возникают сомнения в личности собеседника.

https://ria.ru/20231205/prank-1913875544.html

https://ria.ru/20231117/prank-1910087120.html

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, роберт хабек, африканский союз