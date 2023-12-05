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Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:43 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/povrezhdeniya-1913816186.html
Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 05.12.2023
Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в ночь на вторник во Львовской области Украины, заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:43
2023-12-05T10:43
специальная военная операция на украине
львовская область
в мире
украина
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в ночь на вторник во Львовской области Украины, заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале. Как отметил Козицкий, во время воздушной тревоги, около 5.00 мск, был поврежден "объект инфраструктуры на Львовщине". "Вследствие удара возник пожар, который был оперативно погашен силами сотрудников. Есть незначительные разрушения", - написал Козицкий. По его словам, погибших и пострадавших нет. В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины, в том числе во Львовской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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львовская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Львовская область, В мире, Украина
Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры во Львовской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в ночь на вторник во Львовской области Украины, заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.
Как отметил Козицкий, во время воздушной тревоги, около 5.00 мск, был поврежден "объект инфраструктуры на Львовщине". "Вследствие удара возник пожар, который был оперативно погашен силами сотрудников. Есть незначительные разрушения", - написал Козицкий.
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По его словам, погибших и пострадавших нет.
В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины, в том числе во Львовской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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