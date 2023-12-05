https://ria.ru/20231205/povrezhdeniya-1913816186.html

Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 05.12.2023

Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в ночь на вторник во Львовской области Украины, заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:43

2023-12-05T10:43

2023-12-05T10:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в ночь на вторник во Львовской области Украины, заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале. Как отметил Козицкий, во время воздушной тревоги, около 5.00 мск, был поврежден "объект инфраструктуры на Львовщине". "Вследствие удара возник пожар, который был оперативно погашен силами сотрудников. Есть незначительные разрушения", - написал Козицкий. По его словам, погибших и пострадавших нет. В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины, в том числе во Львовской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

львовская область

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львовская область, в мире, украина