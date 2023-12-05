https://ria.ru/20231205/poteri-1913878561.html

Минобороны назвало потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны назвало потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.12.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы и нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ у двух населённых пунктов Запорожской... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:24

2023-12-05T14:24

2023-12-05T14:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы и нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ у двух населённых пунктов Запорожской области, потери противника составили до 50 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Работино и Дорожнянки в Запорожской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие "Гиацинт-Б", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20231205/manevr-1913865217.html

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россия, вооруженные силы украины