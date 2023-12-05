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Минобороны назвало потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 05.12.2023 (обновлено: 14:27 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/poteri-1913878561.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.12.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы и нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ у двух населённых пунктов Запорожской... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:24
2023-12-05T14:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы и нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ у двух населённых пунктов Запорожской области, потери противника составили до 50 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Работино и Дорожнянки в Запорожской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие "Гиацинт-Б", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 50 солдат на Запорожском направлении

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы и нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ у двух населённых пунктов Запорожской области, потери противника составили до 50 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Работино и Дорожнянки в Запорожской области.
"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие "Гиацинт-Б", - добавили в МО РФ.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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