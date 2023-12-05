Глава МИД Украины заявил, что не видит замедления помощи со стороны Запада
Кулеба: не ожидается замедления помощи и снижения внимания со стороны Запада
© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с нидерландской коллегой Ханке Брюинс Слот в Киеве заявил, что не ожидает замедления помощи и снижения внимания со стороны Запада.
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"Я не вижу какого-либо уменьшения поддержки, которая поступает от партнеров. Если говорить о поставках оружия и боеприпасов, все будет по графику… Наши партнеры понимают, что на Украине на кону гораздо большее, чем просто будущее Украины. Поэтому я не ожидаю какого-либо замедления или снижения ни в плане внимания, ни в плане поддержки, которая идет к нам", - сказал Кулеба на видео, опубликованном в соцсетях украинского МИД.
При этом Кулеба выразил уверенность, что Евросоюз примет решение о выделении Киеву 50 миллиардов евро в соответствии с четырехлетней программой помощи. Глава МИД также указал, что никто не заставит Украину сесть за стол переговоров с Россией до тех пор, пока украинские власти "сами не решат сесть и начать такие переговоры".
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее признал, что без одобрения помощи Украине в конгрессе США у Киева "большой риск" потерпеть поражение в конфликте с Россией.
По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу президента США Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договориться по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.
Ранее сообщалось, что если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.