https://ria.ru/20231205/pomosch-1913814657.html

Из Приморья в зону СВО отправили беспилотники и средства связи

Из Приморья в зону СВО отправили беспилотники и средства связи - РИА Новости, 05.12.2023

Из Приморья в зону СВО отправили беспилотники и средства связи

Беспилотники, средства связи и другое необходимое снаряжение отправили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:36

2023-12-05T10:36

2023-12-05T10:36

надежные люди

безопасность

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Беспилотники, средства связи и другое необходимое снаряжение отправили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. "Очередную крупную партию вооружения, средств связи, беспилотных летательных аппаратов, специального снаряжения, обуви и одежды передали нашим бойцам в зону СВО", - написал Кожемяко. По словам главы региона, несколько грузовиков помощи направлены в подразделения 5-й армии и 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. "Отправка таких грузов нашим бойцам из разных частей и соединений - это непрерывная работа в тылу. Это наш общий вклад в победу. Обязательно передадим приморцам и новогодние подарки", - отметил губернатор Приморья.

https://ria.ru/20231127/uaz-1912146330.html

https://ria.ru/20231128/posylki-1912293434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, олег кожемяко