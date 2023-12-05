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Из Приморья в зону СВО отправили беспилотники и средства связи - РИА Новости, 05.12.2023
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10:36 05.12.2023
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Из Приморья в зону СВО отправили беспилотники и средства связи
Из Приморья в зону СВО отправили беспилотники и средства связи - РИА Новости, 05.12.2023
Из Приморья в зону СВО отправили беспилотники и средства связи
Беспилотники, средства связи и другое необходимое снаряжение отправили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:36
2023-12-05T10:36
надежные люди
безопасность
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Беспилотники, средства связи и другое необходимое снаряжение отправили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. "Очередную крупную партию вооружения, средств связи, беспилотных летательных аппаратов, специального снаряжения, обуви и одежды передали нашим бойцам в зону СВО", - написал Кожемяко. По словам главы региона, несколько грузовиков помощи направлены в подразделения 5-й армии и 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. "Отправка таких грузов нашим бойцам из разных частей и соединений - это непрерывная работа в тылу. Это наш общий вклад в победу. Обязательно передадим приморцам и новогодние подарки", - отметил губернатор Приморья.
https://ria.ru/20231127/uaz-1912146330.html
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безопасность, олег кожемяко
Надежные люди, Безопасность, Олег Кожемяко
Из Приморья в зону СВО отправили беспилотники и средства связи

Из Приморья в зону СВО отправили дроны, средства связи и другое снаряжение

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ заряжают 152-мм гаубицу "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ заряжают 152-мм гаубицу Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС РФ заряжают 152-мм гаубицу "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Беспилотники, средства связи и другое необходимое снаряжение отправили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
"Очередную крупную партию вооружения, средств связи, беспилотных летательных аппаратов, специального снаряжения, обуви и одежды передали нашим бойцам в зону СВО", - написал Кожемяко.
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По словам главы региона, несколько грузовиков помощи направлены в подразделения 5-й армии и 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
"Отправка таких грузов нашим бойцам из разных частей и соединений - это непрерывная работа в тылу. Это наш общий вклад в победу. Обязательно передадим приморцам и новогодние подарки", - отметил губернатор Приморья.
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28 ноября, 10:26
 
Надежные людиБезопасностьОлег Кожемяко
 
 
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