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Из Приморья в зону СВО отправили беспилотники и средства связи
Из Приморья в зону СВО отправили беспилотники и средства связи - РИА Новости, 05.12.2023
Из Приморья в зону СВО отправили беспилотники и средства связи
Беспилотники, средства связи и другое необходимое снаряжение отправили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:36
2023-12-05T10:36
2023-12-05T10:36
надежные люди
безопасность
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Беспилотники, средства связи и другое необходимое снаряжение отправили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. "Очередную крупную партию вооружения, средств связи, беспилотных летательных аппаратов, специального снаряжения, обуви и одежды передали нашим бойцам в зону СВО", - написал Кожемяко. По словам главы региона, несколько грузовиков помощи направлены в подразделения 5-й армии и 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. "Отправка таких грузов нашим бойцам из разных частей и соединений - это непрерывная работа в тылу. Это наш общий вклад в победу. Обязательно передадим приморцам и новогодние подарки", - отметил губернатор Приморья.
https://ria.ru/20231127/uaz-1912146330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, олег кожемяко
Надежные люди, Безопасность, Олег Кожемяко
Из Приморья в зону СВО отправили беспилотники и средства связи
Из Приморья в зону СВО отправили дроны, средства связи и другое снаряжение
ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости.
Беспилотники, средства связи и другое необходимое снаряжение отправили из Приморья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале
.
"Очередную крупную партию вооружения, средств связи, беспилотных летательных аппаратов, специального снаряжения, обуви и одежды передали нашим бойцам в зону СВО", - написал Кожемяко.
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По словам главы региона, несколько грузовиков помощи направлены в подразделения 5-й армии и 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
"Отправка таких грузов нашим бойцам из разных частей и соединений - это непрерывная работа в тылу. Это наш общий вклад в победу. Обязательно передадим приморцам и новогодние подарки", - отметил губернатор Приморья.
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