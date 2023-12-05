https://ria.ru/20231205/pogoda-1913795167.html

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы - РИА Новости, 05.12.2023

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, минимальная температура воздуха опустилась до минус 12,9 градуса, сообщил в своём Telegram-канале... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T08:01

2023-12-05T08:01

2023-12-05T08:01

общество

москва

новая москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, минимальная температура воздуха опустилась до минус 12,9 градуса, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса опустилась до отметки в минус 12,9 градуса. До этого в лидерах было 22 ноября, тогда минимум составил минус 9,5 градуса. На других метеостанциях столицы минимальная температура воздуха составляла от минус 9,1 на Балчуге до минус 15,0 в Тушино, в Новой Москве минимальные термометры показали минус 16,9 градуса", - рассказал Леус. По его словам, на территории Московской области холоднее всего было в Мелихово - там морозы окрепли до минус 17,9 градуса. "По нашим прогнозам, на протяжении нынешней недели морозы будут только усиливаться, а с пятницы столбики термометров начнут опускаться ниже 20-градусной отметки, в Москве это, скорее всего, произойдёт в выходные", - добавил Леус.

https://ria.ru/20231204/morozy-1913651455.html

москва

новая москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус