https://ria.ru/20231205/podzhog-1913900546.html
Астраханец сжег не ту машину, желая отомстить обрызгавшему его грязью
Астраханец сжег не ту машину, желая отомстить обрызгавшему его грязью - РИА Новости, 05.12.2023
Астраханец сжег не ту машину, желая отомстить обрызгавшему его грязью
Житель Астраханской области поджег автомобиль, водитель которого, как он думал, обрызгал его грязью, однако оказалось, что машина принадлежала соседу, сообщает... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:28
2023-12-05T15:28
2023-12-05T15:37
происшествия
авто
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Житель Астраханской области поджег автомобиль, водитель которого, как он думал, обрызгал его грязью, однако оказалось, что машина принадлежала соседу, сообщает УМВД России по области. Рано утром во вторник в полицию поступила информация о том, что во дворе многоквартирного дома в Ленинском районе сгорел автомобиль ВАЗ стоимостью 190 тысяч рублей. Полицейские опросили очевидцев и задержали мужчину, возможно причастного к возгоранию. Астраханца доставили в отдел полиции, где он рассказал, что накануне шел по тротуару в гости к своему знакомому, но по дороге его обдала жидкой грязью проезжавшая мимо легковая машина. "Разозлившийся мужчина увидел, что незнакомец припарковал автомобиль в том же дворе, где проживал его приятель и решил отомстить - поджечь машину. Однако он перепутал автомобили и поджег транспортное средство ни в чем не виноватого соседа своего обидчика, у которого по несчастливому стечению обстоятельств был похожий автомобиль", - говорится в сообщении. Экспертиза подтвердила факт умышленного поджога. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".
https://ria.ru/20220909/ugon-1815711387.html
https://ria.ru/20220820/podzheg-1811004981.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, астраханская область, россия, ленинский район
Происшествия, Авто, Астраханская область, Россия, Ленинский район
Астраханец сжег не ту машину, желая отомстить обрызгавшему его грязью
Астраханец из мести сжег машину, но перепутал автомобили
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Житель Астраханской области поджег автомобиль, водитель которого, как он думал, обрызгал его грязью, однако оказалось, что машина принадлежала соседу, сообщает УМВД России по области.
Рано утром во вторник в полицию поступила информация о том, что во дворе многоквартирного дома в Ленинском районе
сгорел автомобиль ВАЗ стоимостью 190 тысяч рублей. Полицейские опросили очевидцев и задержали мужчину, возможно причастного к возгоранию.
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Астраханца доставили в отдел полиции, где он рассказал, что накануне шел по тротуару в гости к своему знакомому, но по дороге его обдала жидкой грязью проезжавшая мимо легковая машина.
"Разозлившийся мужчина увидел, что незнакомец припарковал автомобиль в том же дворе, где проживал его приятель и решил отомстить - поджечь машину. Однако он перепутал автомобили и поджег транспортное средство ни в чем не виноватого соседа своего обидчика, у которого по несчастливому стечению обстоятельств был похожий автомобиль", - говорится в сообщении.
Экспертиза подтвердила факт умышленного поджога. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".
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