https://ria.ru/20231205/podzhog-1913900546.html

Астраханец сжег не ту машину, желая отомстить обрызгавшему его грязью

Астраханец сжег не ту машину, желая отомстить обрызгавшему его грязью - РИА Новости, 05.12.2023

Астраханец сжег не ту машину, желая отомстить обрызгавшему его грязью

Житель Астраханской области поджег автомобиль, водитель которого, как он думал, обрызгал его грязью, однако оказалось, что машина принадлежала соседу, сообщает... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:28

2023-12-05T15:28

2023-12-05T15:37

происшествия

авто

астраханская область

россия

ленинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Житель Астраханской области поджег автомобиль, водитель которого, как он думал, обрызгал его грязью, однако оказалось, что машина принадлежала соседу, сообщает УМВД России по области. Рано утром во вторник в полицию поступила информация о том, что во дворе многоквартирного дома в Ленинском районе сгорел автомобиль ВАЗ стоимостью 190 тысяч рублей. Полицейские опросили очевидцев и задержали мужчину, возможно причастного к возгоранию. Астраханца доставили в отдел полиции, где он рассказал, что накануне шел по тротуару в гости к своему знакомому, но по дороге его обдала жидкой грязью проезжавшая мимо легковая машина. "Разозлившийся мужчина увидел, что незнакомец припарковал автомобиль в том же дворе, где проживал его приятель и решил отомстить - поджечь машину. Однако он перепутал автомобили и поджег транспортное средство ни в чем не виноватого соседа своего обидчика, у которого по несчастливому стечению обстоятельств был похожий автомобиль", - говорится в сообщении. Экспертиза подтвердила факт умышленного поджога. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".

https://ria.ru/20220909/ugon-1815711387.html

https://ria.ru/20220820/podzheg-1811004981.html

астраханская область

россия

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, астраханская область, россия, ленинский район