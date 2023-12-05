Рейтинг@Mail.ru
Астраханец сжег не ту машину, желая отомстить обрызгавшему его грязью - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 05.12.2023 (обновлено: 15:37 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/podzhog-1913900546.html
Астраханец сжег не ту машину, желая отомстить обрызгавшему его грязью
Астраханец сжег не ту машину, желая отомстить обрызгавшему его грязью - РИА Новости, 05.12.2023
Астраханец сжег не ту машину, желая отомстить обрызгавшему его грязью
Житель Астраханской области поджег автомобиль, водитель которого, как он думал, обрызгал его грязью, однако оказалось, что машина принадлежала соседу, сообщает... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:28
2023-12-05T15:37
происшествия
авто
астраханская область
россия
ленинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Житель Астраханской области поджег автомобиль, водитель которого, как он думал, обрызгал его грязью, однако оказалось, что машина принадлежала соседу, сообщает УМВД России по области. Рано утром во вторник в полицию поступила информация о том, что во дворе многоквартирного дома в Ленинском районе сгорел автомобиль ВАЗ стоимостью 190 тысяч рублей. Полицейские опросили очевидцев и задержали мужчину, возможно причастного к возгоранию. Астраханца доставили в отдел полиции, где он рассказал, что накануне шел по тротуару в гости к своему знакомому, но по дороге его обдала жидкой грязью проезжавшая мимо легковая машина. "Разозлившийся мужчина увидел, что незнакомец припарковал автомобиль в том же дворе, где проживал его приятель и решил отомстить - поджечь машину. Однако он перепутал автомобили и поджег транспортное средство ни в чем не виноватого соседа своего обидчика, у которого по несчастливому стечению обстоятельств был похожий автомобиль", - говорится в сообщении. Экспертиза подтвердила факт умышленного поджога. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".
https://ria.ru/20220909/ugon-1815711387.html
https://ria.ru/20220820/podzheg-1811004981.html
астраханская область
россия
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, астраханская область, россия, ленинский район
Происшествия, Авто, Астраханская область, Россия, Ленинский район
Астраханец сжег не ту машину, желая отомстить обрызгавшему его грязью

Астраханец из мести сжег машину, но перепутал автомобили

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Житель Астраханской области поджег автомобиль, водитель которого, как он думал, обрызгал его грязью, однако оказалось, что машина принадлежала соседу, сообщает УМВД России по области.
Рано утром во вторник в полицию поступила информация о том, что во дворе многоквартирного дома в Ленинском районе сгорел автомобиль ВАЗ стоимостью 190 тысяч рублей. Полицейские опросили очевидцев и задержали мужчину, возможно причастного к возгоранию.
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
На Алтае вор попытался угнать "КамАЗ" с гречкой, но случайно сжег его
9 сентября 2022, 16:56
Астраханца доставили в отдел полиции, где он рассказал, что накануне шел по тротуару в гости к своему знакомому, но по дороге его обдала жидкой грязью проезжавшая мимо легковая машина.
"Разозлившийся мужчина увидел, что незнакомец припарковал автомобиль в том же дворе, где проживал его приятель и решил отомстить - поджечь машину. Однако он перепутал автомобили и поджег транспортное средство ни в чем не виноватого соседа своего обидчика, у которого по несчастливому стечению обстоятельств был похожий автомобиль", - говорится в сообщении.
Экспертиза подтвердила факт умышленного поджога. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
Суеверный калининградец сжег 33 помойки после стрижки
20 августа 2022, 18:01
 
ПроисшествияАвтоАстраханская областьРоссияЛенинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала