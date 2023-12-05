США достигли "дна бочки" в возможности финансировать Украину, заявил Госдеп
Госдеп США: Вашингтон находится "на дне бочки" в вопросе дальнейшей помощи Киеву
© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в США
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты достигли "дна бочки" в возможности оказывать военную поддержку Киеву, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
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"Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины", — сказал он.
Миллер добавил, что, согласно оценкам США, Украину ждет "очень тяжелая зима". По его словам, американская администрация надеется, что конгрессмены поддержат Белый дом в стремлении продолжить оказание критически важной для Киева помощи.
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.
Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.
По данным телеканала NBC News, представители обеих партий ранее сегодня попытались договориться по поводу запроса президента на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Эти переговоры провалились из-за несогласия демократов с требованиями республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.
Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.