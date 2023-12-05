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США достигли "дна бочки" в возможности финансировать Украину, заявил Госдеп - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 05.12.2023 (обновлено: 00:44 06.12.2023)
https://ria.ru/20231205/podderzhka-1913997914.html
США достигли "дна бочки" в возможности финансировать Украину, заявил Госдеп
США достигли "дна бочки" в возможности финансировать Украину, заявил Госдеп - РИА Новости, 06.12.2023
США достигли "дна бочки" в возможности финансировать Украину, заявил Госдеп
Соединенные Штаты достигли "дна бочки" в возможности оказывать военную поддержку Киеву, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-05T22:30
2023-12-06T00:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
сергей лавров
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты достигли "дна бочки" в возможности оказывать военную поддержку Киеву, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.&quot;Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины&quot;, — сказал он.Миллер добавил, что, согласно оценкам США, Украину ждет "очень тяжелая зима". По его словам, американская администрация надеется, что конгрессмены поддержат Белый дом в стремлении продолжить оказание критически важной для Киева помощи.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.По данным телеканала NBC News, представители обеих партий ранее сегодня попытались договориться по поводу запроса президента на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Эти переговоры провалились из-за несогласия демократов с требованиями республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.
https://ria.ru/20231205/ukraina-1913970814.html
https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html
https://ria.ru/20231205/katastrofa-1913805027.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, ллойд остин, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО
США достигли "дна бочки" в возможности финансировать Украину, заявил Госдеп

Госдеп США: Вашингтон находится "на дне бочки" в вопросе дальнейшей помощи Киеву

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в США
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в США - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты достигли "дна бочки" в возможности оказывать военную поддержку Киеву, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
«

"Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины", — сказал он.

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Миллер добавил, что, согласно оценкам США, Украину ждет "очень тяжелая зима". По его словам, американская администрация надеется, что конгрессмены поддержат Белый дом в стремлении продолжить оказание критически важной для Киева помощи.
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.
Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.
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По данным телеканала NBC News, представители обеих партий ранее сегодня попытались договориться по поводу запроса президента на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Эти переговоры провалились из-за несогласия демократов с требованиями республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.
Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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