https://ria.ru/20231205/podderzhka-1913997914.html

США достигли "дна бочки" в возможности финансировать Украину, заявил Госдеп

США достигли "дна бочки" в возможности финансировать Украину, заявил Госдеп - РИА Новости, 06.12.2023

США достигли "дна бочки" в возможности финансировать Украину, заявил Госдеп

Соединенные Штаты достигли "дна бочки" в возможности оказывать военную поддержку Киеву, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-05T22:30

2023-12-05T22:30

2023-12-06T00:44

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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты достигли "дна бочки" в возможности оказывать военную поддержку Киеву, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер."Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины", — сказал он.Миллер добавил, что, согласно оценкам США, Украину ждет "очень тяжелая зима". По его словам, американская администрация надеется, что конгрессмены поддержат Белый дом в стремлении продолжить оказание критически важной для Киева помощи.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.По данным телеканала NBC News, представители обеих партий ранее сегодня попытались договориться по поводу запроса президента на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Эти переговоры провалились из-за несогласия демократов с требованиями республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.

https://ria.ru/20231205/ukraina-1913970814.html

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

https://ria.ru/20231205/katastrofa-1913805027.html

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, ллойд остин, министерство обороны сша, нато