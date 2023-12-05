https://ria.ru/20231205/plennye-1913809488.html
ЦАХАЛ заявил, что установил возможное местоположение пленных в секторе Газа
ЦАХАЛ заявил, что установил возможное местоположение пленных в секторе Газа - РИА Новости, 05.12.2023
ЦАХАЛ заявил, что установил возможное местоположение пленных в секторе Газа
Израиль обладает информацией о возможном местоположении людей, оставшихся в плену палестинского движения ХАМАС, сообщил представитель израильской армии Джонатан РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:20
2023-12-05T10:20
2023-12-05T11:30
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
в мире
ашраф аль-кидра
сектор газа
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Израиль обладает информацией о возможном местоположении людей, оставшихся в плену палестинского движения ХАМАС, сообщил представитель израильской армии Джонатан Конрикус. Запись брифинга выложена в соцсети X."Короткий ответ: да, есть", - заявил он в ответ на вопрос журналистки о том, есть ли предположения, где могут находиться пленные. Конрикус отметил, что для израильской разведки это самый главный приоритет, и добавил, что не может разглашать подробности. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало о том, что израильские службы безопасности привлекают компании, занимающиеся разработкой шпионского программного обеспечения, в том числе производителя скандальной программы Pegasus, для помощи в отслеживании заложников в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 15 899 человек, 42 тысячи получили ранения, заявил в понедельник представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у движения осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, ашраф аль-кидра, сектор газа, армия обороны израиля (цахал)
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире, Ашраф аль-Кидра, Сектор Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ заявил, что установил возможное местоположение пленных в секторе Газа
ЦАХАЛ: Израиль установил возможное местоположение пленных в секторе Газа
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Израиль обладает информацией о возможном местоположении людей, оставшихся в плену палестинского движения ХАМАС, сообщил представитель израильской армии Джонатан Конрикус. Запись брифинга выложена в соцсети X
.
"Короткий ответ: да, есть", - заявил он в ответ на вопрос журналистки о том, есть ли предположения, где могут находиться пленные.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
Конрикус отметил, что для израильской разведки это самый главный приоритет, и добавил, что не может разглашать подробности.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало о том, что израильские службы безопасности привлекают компании, занимающиеся разработкой шпионского программного обеспечения, в том числе производителя скандальной программы Pegasus, для помощи в отслеживании заложников в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Слишком поздно: США надо остановить войну, но ничего не получится
Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 15 899 человек, 42 тысячи получили ранения, заявил в понедельник представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра
.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у движения осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.