Рейтинг@Mail.ru
Пермяки почтили память погибших в клубе "Хромая лошадь" - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 05.12.2023 (обновлено: 11:06 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/perm-1913821036.html
Пермяки почтили память погибших в клубе "Хромая лошадь"
Пермяки почтили память погибших в клубе "Хромая лошадь" - РИА Новости, 05.12.2023
Пермяки почтили память погибших в клубе "Хромая лошадь"
Пермяки почтили память людей, погибших 14 лет назад при пожаре в клубе "Хромая лошадь", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:05
2023-12-05T11:06
пермь
хромая лошадь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913819004_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_c51c3d98a4794399d21f49bc4fa82448.jpg
ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Пермяки почтили память людей, погибших 14 лет назад при пожаре в клубе "Хромая лошадь", передает корреспондент РИА Новости. Жители города во вторник собрались в Сквере уральских добровольцев у мемориала, установленного в память о жертвах трагедии. Люди складывают красные гвоздики и розы к основанию скульптурной композиции, находящейся в нескольких метрах от здания, в котором 14 лет назад произошел пожар. Как отмечается в Telegram-канале администрации Перми, для родственников погибших организован выезд автобуса на Северное кладбище. Пожар в клубе "Хромая лошадь" произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни более 150 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность. Следствие пришло к выводу, что клуб сгорел из-за фейерверка: искры попали на потолок, декорированный ивовыми ветвями и холстом.
https://ria.ru/20200706/1573964522.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913819004_466:0:3197:2048_1920x0_80_0_0_ffa28473a7f720f2b44a870684be39d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермь, хромая лошадь
Пермь, Хромая лошадь
Пермяки почтили память погибших в клубе "Хромая лошадь"

Пермяки почтили память тех, кто погиб 14 лет назад при пожаре в "Хромой лошади"

© РИА Новости / Игорь Катаев | Перейти в медиабанкФотографии с портретами погибших во время пожара в ночном клубе "Хромая лошадь"
Фотографии с портретами погибших во время пожара в ночном клубе Хромая лошадь - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в медиабанк
Фотографии с портретами погибших во время пожара в ночном клубе "Хромая лошадь". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Пермяки почтили память людей, погибших 14 лет назад при пожаре в клубе "Хромая лошадь", передает корреспондент РИА Новости.
Жители города во вторник собрались в Сквере уральских добровольцев у мемориала, установленного в память о жертвах трагедии. Люди складывают красные гвоздики и розы к основанию скульптурной композиции, находящейся в нескольких метрах от здания, в котором 14 лет назад произошел пожар.
Как отмечается в Telegram-канале администрации Перми, для родственников погибших организован выезд автобуса на Северное кладбище.
Пожар в клубе "Хромая лошадь" произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни более 150 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность. Следствие пришло к выводу, что клуб сгорел из-за фейерверка: искры попали на потолок, декорированный ивовыми ветвями и холстом.
Ирина Пекарская до пожара - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
Пострадавшая в "Хромой лошади" умерла после 11 лет в больнице
6 июля 2020, 16:35
 
ПермьХромая лошадь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала