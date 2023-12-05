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Пермяки почтили память погибших в клубе "Хромая лошадь"
Пермяки почтили память погибших в клубе "Хромая лошадь" - РИА Новости, 05.12.2023
Пермяки почтили память погибших в клубе "Хромая лошадь"
Пермяки почтили память людей, погибших 14 лет назад при пожаре в клубе "Хромая лошадь", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:05
2023-12-05T11:05
2023-12-05T11:06
пермь
хромая лошадь
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ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Пермяки почтили память людей, погибших 14 лет назад при пожаре в клубе "Хромая лошадь", передает корреспондент РИА Новости. Жители города во вторник собрались в Сквере уральских добровольцев у мемориала, установленного в память о жертвах трагедии. Люди складывают красные гвоздики и розы к основанию скульптурной композиции, находящейся в нескольких метрах от здания, в котором 14 лет назад произошел пожар. Как отмечается в Telegram-канале администрации Перми, для родственников погибших организован выезд автобуса на Северное кладбище. Пожар в клубе "Хромая лошадь" произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни более 150 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность. Следствие пришло к выводу, что клуб сгорел из-за фейерверка: искры попали на потолок, декорированный ивовыми ветвями и холстом.
https://ria.ru/20200706/1573964522.html
пермь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, хромая лошадь
Пермяки почтили память погибших в клубе "Хромая лошадь"
Пермяки почтили память тех, кто погиб 14 лет назад при пожаре в "Хромой лошади"
ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Пермяки почтили память людей, погибших 14 лет назад при пожаре в клубе "Хромая лошадь", передает корреспондент РИА Новости.
Жители города во вторник собрались в Сквере уральских добровольцев у мемориала, установленного в память о жертвах трагедии. Люди складывают красные гвоздики и розы к основанию скульптурной композиции, находящейся в нескольких метрах от здания, в котором 14 лет назад произошел пожар.
Как отмечается в Telegram-канале администрации Перми
, для родственников погибших организован выезд автобуса на Северное кладбище.
Пожар в клубе "Хромая лошадь" произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни более 150 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность. Следствие пришло к выводу, что клуб сгорел из-за фейерверка: искры попали на потолок, декорированный ивовыми ветвями и холстом.
Пострадавшая в "Хромой лошади" умерла после 11 лет в больнице