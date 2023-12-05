https://ria.ru/20231205/perm-1913821036.html

Пермяки почтили память погибших в клубе "Хромая лошадь"

Пермяки почтили память погибших в клубе "Хромая лошадь" - РИА Новости, 05.12.2023

Пермяки почтили память погибших в клубе "Хромая лошадь"

Пермяки почтили память людей, погибших 14 лет назад при пожаре в клубе "Хромая лошадь", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:05

2023-12-05T11:05

2023-12-05T11:06

пермь

хромая лошадь

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ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Пермяки почтили память людей, погибших 14 лет назад при пожаре в клубе "Хромая лошадь", передает корреспондент РИА Новости. Жители города во вторник собрались в Сквере уральских добровольцев у мемориала, установленного в память о жертвах трагедии. Люди складывают красные гвоздики и розы к основанию скульптурной композиции, находящейся в нескольких метрах от здания, в котором 14 лет назад произошел пожар. Как отмечается в Telegram-канале администрации Перми, для родственников погибших организован выезд автобуса на Северное кладбище. Пожар в клубе "Хромая лошадь" произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни более 150 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность. Следствие пришло к выводу, что клуб сгорел из-за фейерверка: искры попали на потолок, декорированный ивовыми ветвями и холстом.

https://ria.ru/20200706/1573964522.html

пермь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пермь, хромая лошадь