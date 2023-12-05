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Страны Персидского залива призвали к возобновлению перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 05.12.2023
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15:18 05.12.2023 (обновлено: 15:47 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/peremirie-1913896352.html
Страны Персидского залива призвали к возобновлению перемирия в секторе Газа
Страны Персидского залива призвали к возобновлению перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 05.12.2023
Страны Персидского залива призвали к возобновлению перемирия в секторе Газа
Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива призвали к немедленному возобновлению гуманитарного перемирия в секторе Газа с целью достичь РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:18
2023-12-05T15:47
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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ДОХА, 5 дек - РИА Новости. Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива призвали к немедленному возобновлению гуманитарного перемирия в секторе Газа с целью достичь постоянного прекращения огня, говорится в декларации, принятой во вторник по итогам ежегодного регионального саммита.Лидеры шести стран региона, к которым присоединился президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, собрались на встречу в верхах в Катаре, чтобы обсудить ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке."Лидеры стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива высоко оценили совместные посреднические усилия государства Катар, Арабской Республики Египет и США, которые привели к достижению соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, подчеркнув необходимость немедленного возобновления этого гуманитарного перемирия, чтобы добиться полного и устойчивого прекращения огня и обеспечить поступление гуманитарной помощи, топлива, продовольствия и медикаментов для жителей Газы, обеспечение основных потребностей, в частности, возобновление работы линий электро- и водоснабжения", - говорится в Дохийской декларации.Лидеры стран предупредили об опасности расширения конфронтации и распространения конфликта на другие районы, если израильская агрессия не прекратится, что приведет к тяжелым последствиям для региона и международного сообщества. Они призвали международное сообщество "вмешаться, чтобы установить прекращение огня и защитить мирное население среди палестинцев, а также принять необходимые меры в рамках международного права, чтобы отреагировать на действия Израиля и его политику коллективного наказания палестинцев в секторе Газа".Совет подтвердил свое требование прекращения оккупации и поддержку суверенитета палестинского народа над всеми палестинскими территориями, оккупированными с июня 1967 года и требование создания независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы и гарантии прав беженцев в соответствии с Арабской мирной инициативой и международными резолюциями. Страны Персидского залива также заявили о "необходимости удвоить усилия международного сообщества, чтобы урегулировать конфликт для реализации всех законных прав палестинского народа".
https://ria.ru/20231205/raketa-1913904848.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
Страны Персидского залива призвали к возобновлению перемирия в секторе Газа

Страны Персидского залива призвали немедленно возобновить перемирие в Газе

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
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ДОХА, 5 дек - РИА Новости. Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива призвали к немедленному возобновлению гуманитарного перемирия в секторе Газа с целью достичь постоянного прекращения огня, говорится в декларации, принятой во вторник по итогам ежегодного регионального саммита.
Лидеры шести стран региона, к которым присоединился президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, собрались на встречу в верхах в Катаре, чтобы обсудить ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке.
«
"Лидеры стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива высоко оценили совместные посреднические усилия государства Катар, Арабской Республики Египет и США, которые привели к достижению соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, подчеркнув необходимость немедленного возобновления этого гуманитарного перемирия, чтобы добиться полного и устойчивого прекращения огня и обеспечить поступление гуманитарной помощи, топлива, продовольствия и медикаментов для жителей Газы, обеспечение основных потребностей, в частности, возобновление работы линий электро- и водоснабжения", - говорится в Дохийской декларации.
Лидеры стран предупредили об опасности расширения конфронтации и распространения конфликта на другие районы, если израильская агрессия не прекратится, что приведет к тяжелым последствиям для региона и международного сообщества. Они призвали международное сообщество "вмешаться, чтобы установить прекращение огня и защитить мирное население среди палестинцев, а также принять необходимые меры в рамках международного права, чтобы отреагировать на действия Израиля и его политику коллективного наказания палестинцев в секторе Газа".
Совет подтвердил свое требование прекращения оккупации и поддержку суверенитета палестинского народа над всеми палестинскими территориями, оккупированными с июня 1967 года и требование создания независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы и гарантии прав беженцев в соответствии с Арабской мирной инициативой и международными резолюциями. Страны Персидского залива также заявили о "необходимости удвоить усилия международного сообщества, чтобы урегулировать конфликт для реализации всех законных прав палестинского народа".
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор Газа
 
 
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