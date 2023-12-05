Страны Персидского залива призвали к возобновлению перемирия в секторе Газа
Страны Персидского залива призвали немедленно возобновить перемирие в Газе
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
ДОХА, 5 дек - РИА Новости. Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива призвали к немедленному возобновлению гуманитарного перемирия в секторе Газа с целью достичь постоянного прекращения огня, говорится в декларации, принятой во вторник по итогам ежегодного регионального саммита.
Лидеры шести стран региона, к которым присоединился президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, собрались на встречу в верхах в Катаре, чтобы обсудить ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке.
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"Лидеры стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива высоко оценили совместные посреднические усилия государства Катар, Арабской Республики Египет и США, которые привели к достижению соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, подчеркнув необходимость немедленного возобновления этого гуманитарного перемирия, чтобы добиться полного и устойчивого прекращения огня и обеспечить поступление гуманитарной помощи, топлива, продовольствия и медикаментов для жителей Газы, обеспечение основных потребностей, в частности, возобновление работы линий электро- и водоснабжения", - говорится в Дохийской декларации.
Лидеры стран предупредили об опасности расширения конфронтации и распространения конфликта на другие районы, если израильская агрессия не прекратится, что приведет к тяжелым последствиям для региона и международного сообщества. Они призвали международное сообщество "вмешаться, чтобы установить прекращение огня и защитить мирное население среди палестинцев, а также принять необходимые меры в рамках международного права, чтобы отреагировать на действия Израиля и его политику коллективного наказания палестинцев в секторе Газа".
Совет подтвердил свое требование прекращения оккупации и поддержку суверенитета палестинского народа над всеми палестинскими территориями, оккупированными с июня 1967 года и требование создания независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы и гарантии прав беженцев в соответствии с Арабской мирной инициативой и международными резолюциями. Страны Персидского залива также заявили о "необходимости удвоить усилия международного сообщества, чтобы урегулировать конфликт для реализации всех законных прав палестинского народа".