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В Госдуме оценили идею запретить педофилам посещать места скопления детей - РИА Новости, 05.12.2023
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11:42 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/pedofily-1913830686.html
В Госдуме оценили идею запретить педофилам посещать места скопления детей
В Госдуме оценили идею запретить педофилам посещать места скопления детей - РИА Новости, 05.12.2023
В Госдуме оценили идею запретить педофилам посещать места скопления детей
Преступления против половой неприкосновенности детей имеют рецидивирующий характер, педофилов нельзя пускать в места скопления детей, контроль за их жизнью... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:42
2023-12-05T11:42
яна лантратова
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Преступления против половой неприкосновенности детей имеют рецидивирующий характер, педофилов нельзя пускать в места скопления детей, контроль за их жизнью необходим, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова об инициативе МВД запретить таким преступникам посещать места, где много детей. Ранее, как сообщило издание "Ведомости", правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МВД о запрете посещать места скопления детей гражданам, имеющим непогашенную судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В пояснительной записке к законопроекту указано, что таким гражданам будет запрещено посещать школы, детские лагеря, а также игровые и спортивные площадки. "Я поддержу самые жесткие наказания в отношении людей, которые ломают жизни детей, семей. Статистика говорит о том, что многие преступления такого рода имеют рецидивирующий характер &lt;...&gt; Их нельзя пускать в места массового скопления детей - в образовательные учреждения, детские лагеря, игровые площадки и спортивные. Это поможет предотвратить огромное количество такого рода преступлений. Контроль за жизнью педофилов необходим", - сказала Лантратова в разговоре с РИА Новости. По ее словам, педофилы должны стоять на учете, чтобы надзорные органы контролировали все их передвижения и места работы.
https://ria.ru/20231204/pedofil-1913655349.html
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яна лантратова, общество
Яна Лантратова, Общество
В Госдуме оценили идею запретить педофилам посещать места скопления детей

Лантратова: педофилов нужно контролировать и не пускать в места скопления детей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Преступления против половой неприкосновенности детей имеют рецидивирующий характер, педофилов нельзя пускать в места скопления детей, контроль за их жизнью необходим, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова об инициативе МВД запретить таким преступникам посещать места, где много детей.
Ранее, как сообщило издание "Ведомости", правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МВД о запрете посещать места скопления детей гражданам, имеющим непогашенную судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В пояснительной записке к законопроекту указано, что таким гражданам будет запрещено посещать школы, детские лагеря, а также игровые и спортивные площадки.
"Я поддержу самые жесткие наказания в отношении людей, которые ломают жизни детей, семей. Статистика говорит о том, что многие преступления такого рода имеют рецидивирующий характер <...> Их нельзя пускать в места массового скопления детей - в образовательные учреждения, детские лагеря, игровые площадки и спортивные. Это поможет предотвратить огромное количество такого рода преступлений. Контроль за жизнью педофилов необходим", - сказала Лантратова в разговоре с РИА Новости.
По ее словам, педофилы должны стоять на учете, чтобы надзорные органы контролировали все их передвижения и места работы.
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