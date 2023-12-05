https://ria.ru/20231205/patrushev-1913949751.html

Патрушев обсудил с премьером Мьянмы вопросы безопасности и стабильности

Патрушев обсудил с премьером Мьянмы вопросы безопасности и стабильности - РИА Новости, 05.12.2023

Патрушев обсудил с премьером Мьянмы вопросы безопасности и стабильности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в столице Мьянмы городе Нейпьидо обсудил с председателем Государственного административного совета,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:40

2023-12-05T17:40

2023-12-05T17:40

в мире

мьянма

россия

николай патрушев

мин аун хлайн

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в столице Мьянмы городе Нейпьидо обсудил с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности, а также проблематику обеспечения стабильности в этой стране, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ. "Обсуждены вопросы российско-мьянманского сотрудничества в сфере обороны и безопасности, торгово-экономических и культурных отношений. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также по проблематике обеспечения мира и стабильности в республике", - говорится в сообщении. Ранее во вторник в Нейпьидо прошли российско-мьянманские консультации по безопасности. Их провели Патрушев и советник по национальной безопасности, министр внутренних дел Мьянмы Яр Пье.

https://ria.ru/20231204/razrabotki-1913629592.html

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в мире, мьянма, россия, николай патрушев, мин аун хлайн