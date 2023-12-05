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Патрушев обсудил с премьером Мьянмы вопросы безопасности и стабильности - РИА Новости, 05.12.2023
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17:40 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/patrushev-1913949751.html
Патрушев обсудил с премьером Мьянмы вопросы безопасности и стабильности
Патрушев обсудил с премьером Мьянмы вопросы безопасности и стабильности - РИА Новости, 05.12.2023
Патрушев обсудил с премьером Мьянмы вопросы безопасности и стабильности
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в столице Мьянмы городе Нейпьидо обсудил с председателем Государственного административного совета,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:40
2023-12-05T17:40
в мире
мьянма
россия
николай патрушев
мин аун хлайн
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в столице Мьянмы городе Нейпьидо обсудил с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности, а также проблематику обеспечения стабильности в этой стране, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ. "Обсуждены вопросы российско-мьянманского сотрудничества в сфере обороны и безопасности, торгово-экономических и культурных отношений. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также по проблематике обеспечения мира и стабильности в республике", - говорится в сообщении. Ранее во вторник в Нейпьидо прошли российско-мьянманские консультации по безопасности. Их провели Патрушев и советник по национальной безопасности, министр внутренних дел Мьянмы Яр Пье.
https://ria.ru/20231204/razrabotki-1913629592.html
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в мире, мьянма, россия, николай патрушев, мин аун хлайн
В мире, Мьянма, Россия, Николай Патрушев, Мин Аун Хлайн
Патрушев обсудил с премьером Мьянмы вопросы безопасности и стабильности

Патрушев обсудил с премьером Мьянмы вопросы сотрудничества в области обороны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСекретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в столице Мьянмы городе Нейпьидо обсудил с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности, а также проблематику обеспечения стабильности в этой стране, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Обсуждены вопросы российско-мьянманского сотрудничества в сфере обороны и безопасности, торгово-экономических и культурных отношений. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также по проблематике обеспечения мира и стабильности в республике", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник в Нейпьидо прошли российско-мьянманские консультации по безопасности. Их провели Патрушев и советник по национальной безопасности, министр внутренних дел Мьянмы Яр Пье.
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В миреМьянмаРоссияНиколай ПатрушевМин Аун Хлайн
 
 
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