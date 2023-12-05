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Эксперты рассказали, как подорожали номера в отелях Москвы
Эксперты рассказали, как подорожали номера в отелях Москвы - РИА Новости, 05.12.2023
Эксперты рассказали, как подорожали номера в отелях Москвы
Загрузка московских отелей восстанавливается и одновременно растет доходность на номер, по данным компании Commonwealth Partnership (CMWP), в 2023 году в Москве РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:17
2023-12-05T13:17
2023-12-05T13:17
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Загрузка московских отелей восстанавливается и одновременно растет доходность на номер, по данным компании Commonwealth Partnership (CMWP), в 2023 году в Москве показатель оказался выше, чем в допандемийном 2019-м, сообщает RTN.По словам партнера компании Марины Смирновой, относительно устойчивая в сравнении с 2022 годом ситуация в политике и экономике страны положительно сказалась на работе столичного рынка гостиниц современного качества. Правда, ограниченные объемы въездного туризма позволили столичным отелям достичь 80-процентной среднемесячной загрузки лишь в начале осеннего делового сезона, когда активизировался конгрессный туризм из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.По словам эксперта, городские отели восстановили утраченные за начало 2022 года позиции не только по загрузке, рост которой составил 11 процентов, но и по средней цене на номер – здесь увеличение составило 24 процента. Загрузка по рынку качественных отелей составила 72,9 процента. В среднем сегменте она максимальная – 77,9 процента, в люксовом, напротив, минимальная, – 51,8 процента.Цена за номер в среднем выросла от 17,3 до 33 процентов – за исключением люксовых отелей, где изменение средней цены все еще остается в отрицательной зоне: минус два процента относительно того же периода 2022 года.На улучшение показателей гостиничного рынка не в последнюю очередь, как полагает эксперт, повлияло введение правительством с 1 июля 2022 года налоговой льготы - нулевого НДС на услуги размещения. Льгота будет действовать до 30 июня 2027 года.
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туризм, новости - туризм, туристы, москва, отели, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Москва, Отели, отдых в России
Эксперты рассказали, как подорожали номера в отелях Москвы
Эксперты: средняя цена за номер в отелях Москвы выросла на 24 процента
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Загрузка московских отелей восстанавливается и одновременно растет доходность на номер, по данным компании Commonwealth Partnership (CMWP), в 2023 году в Москве показатель оказался выше, чем в допандемийном 2019-м, сообщает
RTN.
По словам партнера компании Марины Смирновой
, относительно устойчивая в сравнении с 2022 годом ситуация в политике и экономике страны положительно сказалась на работе столичного рынка гостиниц современного качества. Правда, ограниченные объемы въездного туризма позволили столичным отелям достичь 80-процентной среднемесячной загрузки лишь в начале осеннего делового сезона, когда активизировался конгрессный туризм из стран Юго-Восточной Азии
и Ближнего Востока
.
По словам эксперта, городские отели восстановили утраченные за начало 2022 года позиции не только по загрузке, рост которой составил 11 процентов, но и по средней цене на номер – здесь увеличение составило 24 процента.
Загрузка по рынку качественных отелей составила 72,9 процента. В среднем сегменте она максимальная – 77,9 процента, в люксовом, напротив, минимальная, – 51,8 процента.
Цена за номер в среднем выросла от 17,3 до 33 процентов – за исключением люксовых отелей, где изменение средней цены все еще остается в отрицательной зоне: минус два процента относительно того же периода 2022 года.
На улучшение показателей гостиничного рынка не в последнюю очередь, как полагает эксперт, повлияло введение правительством с 1 июля 2022 года налоговой льготы - нулевого НДС на услуги размещения. Льгота будет действовать до 30 июня 2027 года.
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