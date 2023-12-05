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Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе - РИА Новости, 05.12.2023
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19:07 05.12.2023 (обновлено: 19:34 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/operatsiya-1913973870.html
Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе
Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе - РИА Новости, 05.12.2023
Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе
Тель-Авив перешел к третьей фазе наземной операции в секторе Газа, сообщил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:07
2023-12-05T19:34
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек — РИА Новости. Тель-Авив перешел к третьей фазе наземной операции в секторе Газа, сообщил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.&quot;За последние несколько дней были ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры. Мы перешли к третьему этапу наземных операций&quot;, — сказал он.Халеви уточнил, что израильские силы сейчас окружают город Хан-Юнис на юге анклава и продолжают закреплять позиции на севере. По его словам, те, кто думал, что ЦАХАЛ будет трудно возобновить бои после недельного прекращения огня, "ошибались, и ХАМАС уже ощущает это".Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе

Глава Генштаба Израиля: ЦАХАЛ перешел к третьей фазе наземной операции в Газе

© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHИзраильские силы безопасности на позиции во время рейда на палестинские территории
Израильские силы безопасности на позиции во время рейда на палестинские территории - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
Израильские силы безопасности на позиции во время рейда на палестинские территории. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек — РИА Новости. Тель-Авив перешел к третьей фазе наземной операции в секторе Газа, сообщил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.
«

"За последние несколько дней были ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры. Мы перешли к третьему этапу наземных операций", — сказал он.

Халеви уточнил, что израильские силы сейчас окружают город Хан-Юнис на юге анклава и продолжают закреплять позиции на севере. По его словам, те, кто думал, что ЦАХАЛ будет трудно возобновить бои после недельного прекращения огня, "ошибались, и ХАМАС уже ощущает это".

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
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24 ноября, 12:28
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХАМАС
 
 
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