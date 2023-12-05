https://ria.ru/20231205/operatsiya-1913973870.html

Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе

Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе - РИА Новости, 05.12.2023

Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе

Тель-Авив перешел к третьей фазе наземной операции в секторе Газа, сообщил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:07

2023-12-05T19:07

2023-12-05T19:34

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913977128_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cae465a3a44ef10cd1b8f5417eb6e3b4.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек — РИА Новости. Тель-Авив перешел к третьей фазе наземной операции в секторе Газа, сообщил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви."За последние несколько дней были ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры. Мы перешли к третьему этапу наземных операций", — сказал он.Халеви уточнил, что израильские силы сейчас окружают город Хан-Юнис на юге анклава и продолжают закреплять позиции на севере. По его словам, те, кто думал, что ЦАХАЛ будет трудно возобновить бои после недельного прекращения огня, "ошибались, и ХАМАС уже ощущает это".Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас