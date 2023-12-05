Рейтинг@Mail.ru
Россия инициировала заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/oon-1913860309.html
Россия инициировала заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене
Россия инициировала заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене - РИА Новости, 05.12.2023
Россия инициировала заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене
Россия на площадке ООН в Вене инициировала принятие коллективного заявления против исламофобии, в том числе варварских актов сожжения Корана, и за уважительное... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:21
2023-12-05T13:21
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/56/1508875636_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_00a6fb3df5d8ae7a89984826523ecdb8.jpg
ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. Россия на площадке ООН в Вене инициировала принятие коллективного заявления против исламофобии, в том числе варварских актов сожжения Корана, и за уважительное отношение к другим религиозным конфессиям, сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем канале в Telegram. "Мы инициировали принятие на ооновской площадке в Вене коллективного заявления против исламофобии, в том числе варварских актов сожжения Корана, и за уважительное отношение к другим религиозным конфессиям", - написал Ульянов. Постпред РФ уточнил, что заявление планируется озвучить на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 8 декабря. "Посмотрим сколько наберется соавторов", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20230721/islamofobiya-1885390791.html
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/56/1508875636_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_c355a17ccf2040c42283dc21aa8f6b6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вена, михаил ульянов (дипломат), оон, в мире
Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), ООН, В мире
Россия инициировала заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене

Ульянов: Россия на площадке ООН в Вене подготовила заявление против исламофобии

CC BY 2.0 / Raymond June / UNODCЗдание ООН в Вене
Здание ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
CC BY 2.0 / Raymond June / UNODC
Здание ООН в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. Россия на площадке ООН в Вене инициировала принятие коллективного заявления против исламофобии, в том числе варварских актов сожжения Корана, и за уважительное отношение к другим религиозным конфессиям, сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем канале в Telegram.
"Мы инициировали принятие на ооновской площадке в Вене коллективного заявления против исламофобии, в том числе варварских актов сожжения Корана, и за уважительное отношение к другим религиозным конфессиям", - написал Ульянов.
Постпред РФ уточнил, что заявление планируется озвучить на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 8 декабря. "Посмотрим сколько наберется соавторов", - добавил дипломат.
Демонстрация у посольства Швеции в Тегеране. 30 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Турция обсудила с рядом арабских стран ответ на исламофобию в Европе
21 июля, 02:02
 
РоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала