https://ria.ru/20231205/oon-1913860309.html

Россия инициировала заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене

Россия инициировала заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене - РИА Новости, 05.12.2023

Россия инициировала заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене

Россия на площадке ООН в Вене инициировала принятие коллективного заявления против исламофобии, в том числе варварских актов сожжения Корана, и за уважительное... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:21

2023-12-05T13:21

2023-12-05T13:21

россия

вена

михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. Россия на площадке ООН в Вене инициировала принятие коллективного заявления против исламофобии, в том числе варварских актов сожжения Корана, и за уважительное отношение к другим религиозным конфессиям, сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем канале в Telegram. "Мы инициировали принятие на ооновской площадке в Вене коллективного заявления против исламофобии, в том числе варварских актов сожжения Корана, и за уважительное отношение к другим религиозным конфессиям", - написал Ульянов. Постпред РФ уточнил, что заявление планируется озвучить на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 8 декабря. "Посмотрим сколько наберется соавторов", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20230721/islamofobiya-1885390791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вена, михаил ульянов (дипломат), оон, в мире