https://ria.ru/20231205/oon-1913860309.html
Россия инициировала заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене
Россия инициировала заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене - РИА Новости, 05.12.2023
Россия инициировала заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене
Россия на площадке ООН в Вене инициировала принятие коллективного заявления против исламофобии, в том числе варварских актов сожжения Корана, и за уважительное... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:21
2023-12-05T13:21
2023-12-05T13:21
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ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. Россия на площадке ООН в Вене инициировала принятие коллективного заявления против исламофобии, в том числе варварских актов сожжения Корана, и за уважительное отношение к другим религиозным конфессиям, сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем канале в Telegram. "Мы инициировали принятие на ооновской площадке в Вене коллективного заявления против исламофобии, в том числе варварских актов сожжения Корана, и за уважительное отношение к другим религиозным конфессиям", - написал Ульянов. Постпред РФ уточнил, что заявление планируется озвучить на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 8 декабря. "Посмотрим сколько наберется соавторов", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20230721/islamofobiya-1885390791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вена, михаил ульянов (дипломат), оон, в мире
Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), ООН, В мире
Россия инициировала заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене
Ульянов: Россия на площадке ООН в Вене подготовила заявление против исламофобии