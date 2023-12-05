https://ria.ru/20231205/odkb-1913892654.html

В Госдуме заявили, что Армения поддерживала все решения ПА ОДКБ

В Госдуме заявили, что Армения поддерживала все решения ПА ОДКБ - РИА Новости, 05.12.2023

В Госдуме заявили, что Армения поддерживала все решения ПА ОДКБ

Представители Армении поддерживали все решения, которые принимала Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, рассказал РИА... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:05

2023-12-05T15:05

2023-12-05T15:05

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Представители Армении поддерживали все решения, которые принимала Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, председатель постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности Анатолий Выборный, отметив, что не знает каких-то обсуждавшихся, но не принятых инициатив армянской стороны. Как сообщила ранее пресс-секретарь спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян, делегация Армении не будет участвовать в предстоящем 19 декабря заседании ПА ОДКБ в Москве. Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян 22 ноября заявил журналистам, что не поедет на заседание ОДКБ в декабре, назвав свое участие неуместным в нынешней ситуации. В частности, он заявил, что организация "не выполняет свои обязательства перед Арменией". Вместе с тем спикер заверил, что отношения Еревана с ОДКБ не заморожены, и решения о его выходе из организации нет. "Хотел бы обратить внимание, что <...> представители Армении всегда поддерживали <…> все те решения, которые мы принимали", - сказал Выборный в разговоре с РИА Новости. По его словам, ПА ОДКБ – важная международная площадка, которая, с одной стороны, рассматривает вопросы обороны и безопасности как единые и неделимые категории, а, во-вторых, что там все без исключения решения принимаются консенсусно, "когда у всех есть единое понимание: да, этому быть". Выборный рассказал, что если та или иная сторона выходит с инициативой, она прорабатывается, и принимается решение, "но за последнее время со стороны коллег из Армении <...> каких-либо заявлений, инициатив, которые бы мы обсуждали, и мы не приняли - таких я не знаю". "Поэтому, по всей видимости, здесь какое-то недопонимание, может быть, это в эмоции было сказано <...> или в силу тех проблем, которые сегодня есть внутри государства", - предположил он. Выборный отметил, что не совсем понятно, о чем идет речь, когда звучат заявления о том, "что ОДКБ якобы не выполняет каких-то обязательств". "Может быть, это связано с недопониманием некоторых людей, политических деятелей", - сказал он.

https://ria.ru/20231130/odkb-1913031994.html

https://ria.ru/20231126/armeniya-1911921878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, анатолий выборный, одкб, госдума рф, политика, россия