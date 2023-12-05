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ОДКБ заявила, что не приемлет провокаций у границ стран-участниц - РИА Новости, 05.12.2023
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12:51 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/odkb-1913853843.html
ОДКБ заявила, что не приемлет провокаций у границ стран-участниц
ОДКБ заявила, что не приемлет провокаций у границ стран-участниц - РИА Новости, 05.12.2023
ОДКБ заявила, что не приемлет провокаций у границ стран-участниц
Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не приемлет провокационные действия у границ государств-членов ОДКБ,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:51
2023-12-05T12:51
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не приемлет провокационные действия у границ государств-членов ОДКБ, которые могут привести к опасным инцидентам и росту военно-политической напряженности, говорится в декларации совета. Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоялось 23 ноября в Минске, однако итоговая декларация была опубликована только сейчас. В заседании не принимали участия представители Армении, в том числе премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Не приемлем провокационные действия у границ государств-членов ОДКБ, которые могут привести к опасным инцидентам и росту военно-политической напряженности. Выражаем глубокую озабоченность перемещением иностранных террористов-боевиков в зоны вооруженных конфликтов", - говорится в итоговой декларации Совета. В документе отмечается также, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". "В связи с этим призываем к активным усилиям по недопущению военной конфронтации между ядерными державами", - заявили авторы декларации. В документе также выражается поддержка усилиям "по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе".
https://ria.ru/20231123/oruzhie-1911379962.html
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в мире, одкб
В мире, ОДКБ
ОДКБ заявила, что не приемлет провокаций у границ стран-участниц

ОДКБ заявила в декларации, что не приемлет провокаций у границ стран-участниц

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не приемлет провокационные действия у границ государств-членов ОДКБ, которые могут привести к опасным инцидентам и росту военно-политической напряженности, говорится в декларации совета.
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоялось 23 ноября в Минске, однако итоговая декларация была опубликована только сейчас. В заседании не принимали участия представители Армении, в том числе премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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23 ноября, 16:15
"Не приемлем провокационные действия у границ государств-членов ОДКБ, которые могут привести к опасным инцидентам и росту военно-политической напряженности. Выражаем глубокую озабоченность перемещением иностранных террористов-боевиков в зоны вооруженных конфликтов", - говорится в итоговой декларации Совета.
В документе отмечается также, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". "В связи с этим призываем к активным усилиям по недопущению военной конфронтации между ядерными державами", - заявили авторы декларации.
В документе также выражается поддержка усилиям "по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе".
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В миреОДКБ
 
 
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