https://ria.ru/20231205/odkb-1913853843.html

ОДКБ заявила, что не приемлет провокаций у границ стран-участниц

ОДКБ заявила, что не приемлет провокаций у границ стран-участниц - РИА Новости, 05.12.2023

ОДКБ заявила, что не приемлет провокаций у границ стран-участниц

Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не приемлет провокационные действия у границ государств-членов ОДКБ,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:51

2023-12-05T12:51

2023-12-05T12:51

в мире

одкб

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не приемлет провокационные действия у границ государств-членов ОДКБ, которые могут привести к опасным инцидентам и росту военно-политической напряженности, говорится в декларации совета. Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоялось 23 ноября в Минске, однако итоговая декларация была опубликована только сейчас. В заседании не принимали участия представители Армении, в том числе премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Не приемлем провокационные действия у границ государств-членов ОДКБ, которые могут привести к опасным инцидентам и росту военно-политической напряженности. Выражаем глубокую озабоченность перемещением иностранных террористов-боевиков в зоны вооруженных конфликтов", - говорится в итоговой декларации Совета. В документе отмечается также, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". "В связи с этим призываем к активным усилиям по недопущению военной конфронтации между ядерными державами", - заявили авторы декларации. В документе также выражается поддержка усилиям "по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе".

https://ria.ru/20231123/oruzhie-1911379962.html

https://ria.ru/20230112/armeniya-1844356271.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одкб