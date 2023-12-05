https://ria.ru/20231205/obstrel-1913978217.html

ВСУ обстреляли Донецк из натовской артиллерии

ВСУ обстреляли Донецк из натовской артиллерии - РИА Новости, 05.12.2023

ВСУ обстреляли Донецк из натовской артиллерии

Украинские войска выпустили во вторник восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:32

2023-12-05T19:32

2023-12-05T19:32

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, в 17.20 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу три снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231205/obstrel-1913964041.html

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины